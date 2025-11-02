Nueva muerte en un partido de fútbol amateur: un jubilado se descompensó y perdió la vida

Una nueva muerte durante un partido amateur conmocionó a la ciudad de Córdoba. Un hombre de 71 años falleció durante la tarde del sábado en barrio Don Bosco luego de sufrir una descompensación.

Según detallaron fuentes de la Policía de Córdoba a Infobae, el jubilado se desplomó de manera súbita en plena cancha, lo que generó una rápida reacción entre los presentes.

Fue trasladado de inmediato en un vehículo particular hacia un centro asistencial cercano, desde donde intentaron derivarlo a un hospital para una mejor atención. Allí, los profesionales de la salud determinaron la necesidad de derivarlo a un hospital para realizar una evaluación más exhaustiva. No obstante, el hombre falleció durante el trayecto.

En la escena, ubicada en avenida Ramón Cárcano al 75, intervino personal del servicio de emergencias, que se encargó de constatar el deceso. La presencia policial también fue requerida para tomar conocimiento de lo ocurrido y recabar los testimonios de los asistentes al encuentro. Las autoridades judiciales intervienen en la investigación para determinar las causas exactas de la muerte.

Muertes en canchas de fútbol de Córdoba: fallecieron dos adolescentes y un hombre

En el lapso de dos meses, el territorio cordobés registró otras muertes durante partidos de fútbol, en las localidades de Villa Dolores, Sebastián El Cano y ciudad de Córdoba.

El primero de los casos ocurrió cuando un hombre de 57 años se descompensó y cayó en medio de la cancha. Según detalló El Doce TV, la víctima fue trasladada de urgencia hacia el hospital regional, pero confirmaron que murió poco después de haber ingresado.

El servicio de emergencias confirmó que sufrió un paro y no pudo ser reanimado. Las autoridades locales informaron que se mantienen abiertas las actuaciones para determinar más detalles sobre el episodio.

Horas después, Santino López, un adolescente de 13 años, oriundo de Las Arrias, murió de manera repentina. De acuerdo al reporte de medios locales, el menor se desplomó mientras participaba de un partido en el Club Ilusión del Norte.

Santino fue trasladado de urgencia al hospital local, pero los médicos no lograron estabilizarlo y se constató su muerte. Por disposición de la Fiscalía de Instrucción 9na de Deán Funes, se ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte antes de que el cuerpo fuera entregado a su familia.

Desde el club cordobés expresaron su consternación a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram. “Que la pasión por el fútbol que Santino llevaba en el corazón quede siempre como recuerdo de su paso por las canchas y por la vida”, señalaron.

Otro de los sucesos tuvo lugar en el Club Atlético San Lorenzo, del barrio Las Flores: un joven de 13 años, la misma edad que la víctima anteriormente nombrada, sufrió un episodio de muerte súbita mientras practicaba con sus compañeros de equipo.

Ante la emergencia, un docente del club intentó reanimarlo mediante maniobras de RCP, mientras se daba aviso a los servicios de emergencia. Minutos más tarde, personal de salud y la Policía conformaron un cordón sanitario para trasladarlo de urgencia al hospital de niños. Pese a los esfuerzos realizados, los médicos confirmaron su fallecimiento, dejando un profundo dolor en su familia, amigos y entorno deportivo.