A más de siete meses del crimen de Catalina Gutiérrez en Córdoba, la influencer de 21 años que fue encontrada sin vida en el asiento trasero del auto Renault Clio de su madre, en el barrio Ampliación Kennedy, el principal acusado en la causa, Néstor Aguilar Soto, fue internado en un centro de asistencia psicológica. De esta manera, se retrasó el inicio del juicio oral programado para este jueves. Tras la suspensión dictaminada por el Tribunal, desconocen cuándo podrá iniciarse el proceso penal.

La primera audiencia del procedimiento se realizaría este 27 de febrero a las 9 horas en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 11a de la Ciudad de Córdoba. Sin embargo, la defensa del joven, a cargo de Ángela Burgos Niño, solicitó la realización de una pericia psicológica antes de que se siente en el banquillo, al alegar que debía analizarse su capacidad procesal. Finalmente, la evaluación se llevó a cabo el pasado martes y los especialistas detallaron la presencia de “factores de orden psicopatológico que determinan un estado de riesgo cierto e inminente grave de daño para sí”, afirmando que “reúne criterios de internación en salud mental”.

A su vez, concluyeron que Soto atraviesa “un episodio emocional agudo reactivo a su situación procesal, el cual se acompaña de ansiedad, angustia, irritabilidad, llanto espontáneo, ideación tanática y planificación suicida”, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Doce.

En este marco, el único acusado por el homicidio de Catalina permanece en el Centro Psico-Asistencial (CPA), tal como resolvió la Cámara Undécima del Crimen que lo debe juzgar por el crimen ocurrido en julio de 2024. Como consecuencia, el tribunal integrado por los camaristas Horacio Augusto Carranza, Susana Frascaroli y María Gabriela Rojas Moresi, decidió postergar el comienzo del juicio. "Se espera iniciarlo apenas el acusado se encuentre psíquicamente estabilizado; ya que es una condición indispensable para desarrollar esta parte del proceso penal en su contra”, consignaron.

Soto era amigo de la víctima, cursaban juntos la carrera en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y hasta compartían el mismo grupo. También tiene 21 años y es oriundo de Bariloche, provincia de Río Negro.

Dos semanas después del femicidio, el joven confesó ante el fiscal José Mana: “Yo la maté”. Esta declaración, sumada a la prueba de los registros de las cámaras de seguridad que lo ubican en la escena del crimen, lo complican en la causa. Soto está acusado por el delito de “homicidio agravado por alevosía y por violencia de género”. Esa condena prevé una pena de prisión perpetua de acuerdo al Código Penal de la Nación. Además, efectivos policiales hallaron un anillo que la joven estudiante habría perdido al querer defenderse y pelos de la chica en diferentes puntos de la vivienda de Soto. Tras haber admitido la autoría del aberrante hecho, el femicida está alojado de manera preventiva en el penal de Bouwer y se encuentra "con reclusos de baja peligrosidad".

Crimen de Catalina: la hermana de la víctima apuntó contra Soto y agradeció el apoyo a su familia

En este marco, los familiares de la víctima manifestaron que se tratan de "maniobras dilatorias", aunque no se opusieron al análisis. Una vez que se conoció la noticia, la reacción de la familia Gutiérrez no se hizo esperar. La hermana de Catalina, Lucía, manifestó su angustia e impotencia por la decisión de la Justicia. “Ahora no querés enfrentar lo que hiciste, no te da la cara”, escribió en sus redes sociales.

Luego, la joven agradeció por el apoyo que recibe la familia. “Gracias a todos por ayudarme a difundir y por querer acompañarnos. Apenas tengamos novedades sobre el comienzo del juicio, lo publicaré para quienes quieran estar”, aseguró.

En simultáneo a la realización de la pericia, Lucía compartió otra imagen en sus redes sociales, en la que escribió: “Ahora más que nunca. Te prometo que todo va a estar bien. Todos estamos juntos por vos y con vos”. La frase estaba acompañada de una fotografía de ambas cuando eran niñas.