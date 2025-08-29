Córdoba: un detenido por distribución de pornografía infantul

Un hombre de 32 años fue detenido por distribuir pornografía infantil tras un operativo de allanamiento en la provincia de Córdoba, luego de una investigación que combinó la actuación de la policía local con ONGs internacionales.

Según información que aportó el medio ElDoce, el operativo implicó un allanamiento en San Francisco, donde el personal de la Policía de San Francisco, en trabajo conjunto con la Dirección de Inteligencia Criminal de Córdoba, detuvo al implicado que presuntamente almacenaba y distribuía contenido de explotación sexual infantil.

En este sentido, el arresto se dio en una casa de la calle Jerónimo del Barco en barrio Sarmiento, de la mencionada ciudad del departamento San Justo y se derivó de una investigación iniciada por denuncias del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos.

En los domicilios que fueron allanados se secuestraron celulares en los que había contenido de explotación sexual de menores de edad y se sospecha que se habría compartido este material a través de redes sociales.

Finalmente, este caso está siendo investigado en la Fiscalía de 3° para determinar la magnitud de las redes de distribución y establecer la condena sobre el imputado.

Avanza la investigación por el femicidio de Brenda Torres en Córdoba

La investigación por el femicidio de Brenda Torres (21), el macabro caso que sacudió a la provincia de Córdoba a fines de julio, avanza en la Justicia. Para este jueves 28 y viernes 29 de agosto están previstas las indagatorias de Cristian Aranda (38) y Gustavo Lencina (53), ambos detenidos e imputados por femicidio.

Brenda, oriunda de la localidad de La Calera, fue encontrada descuartizada, con su torso y cabeza enterrados en una vivienda de barrio Chateau Carreras, mientras que sus extremidades aparecieron en bolsas en distintos puntos de la zona. Los investigadores creen que la joven fue asesinada durante una reunión en la que se consumieron drogas y que, tras la golpiza fatal, los acusados decidieron desmembrar su cuerpo.

Durante la mañana del viernes 25 de julio, Ramón Ramírez, el sereno de una obra en construcción llevada a cabo en un predio sobre avenida Ramón Cárcano al 800, encontró una bolsa de consorcio mientras realizaba una recorrida por el lugar. Al acercarse a lo que aparentaba ser un montículo de basura, Ramírez revolvió lo que había en el interior hasta que se topó con vendas ensangrentadas y dos brazos cortados en varias partes. “Cuando vi la mano, llamé al capataz y le dije lo que estaba pasando”, relató al señalar que, en un principio, creyó que podría haberse tratado de un bebé descartado.

Tras semanas de investigación, Aranda y Lencina fueron detenidos y se encuentran en la cárcel de Bouwer. Según detalló el medio Vía País, ambos trabajaban como guardias de seguridad, sin autorización, en complejos del barrio Chateau Carreras. Precisamente, en el perímetro del estadio Mario Alberto Kempes y Villa El Tropezón.

Ahora, deberán declarar por primera vez ante la Justicia, y existe expectativa sobre si reconocerán el hecho o brindarán detalles que permitan esclarecer cómo ocurrió el brutal crimen. En paralelo, la próxima semana ambos serán sometidos a pericias interdisciplinarias para evaluar si son imputables.