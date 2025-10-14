Brutal accidente en pleno centro de Córdoba: un conductor se subió a la vereda y dejó siete heridos

El hombre de 36 años está imputado, alojado en la cárcel de Bouwer.

Un brutal accidente sacudió a la ciudad de Córdoba en la tarde de este lunes. Un conductor perdió el control de su auto Ford Fiesta, se subió a la vereda y atropelló a varios peatones: el choque dejó un saldo de siete heridos con lesiones de diferente consideración.

La Policía de Córdoba informó que el hecho tuvo lugar en la intersección de Avenida General Paz y 9 de julio, en el corazón de la ciudad. Según la reconstrucción inicial que detalló el medio El Doce, el hombre de 36 años, que trabajaba como chofer de una aplicación de viajes, comenzó a golpear con su celular a la pasajera que iba en el asiento delantero, mientras gritaba “sin motivo aparente”. Testigos que presenciaron la secuencia indicaron que el conductor cruzó un semáforo en rojo y en primer lugar embistió a una motocicleta ocupada por dos personas.

Posteriormente, el automóvil perdió el control total e impactó contra un contenedor de basura en la vereda, arrastrando a su paso a más personas. Algunos testigos declararon a la prensa que el conductor habría recorrido varios metros “arrastrando a un motociclista”, mientras que en su trayectoria también golpeó a peatones que transitaban por la zona. “Venía a una velocidad muy alta”, sostuvo una de las mujeres presentes, mientras crecía la preocupación entre quienes presenciaban el momento.

Según informaron, el chofer “no tenía ninguna restricción para manejar”. En la licencia que presentó tras el siniestro, sin embargo, figuraba en el apartado de observaciones que padecía epilepsia controlada y se encontraba bajo tratamiento médico. De acuerdo a los medios locales, al momento de ser aprehendido, el conductor manifestó que “no tenía idea de lo que había pasado” y que se lo notaba “muy perdido”, según declaraciones recogidas por la prensa local.

El fiscal José Bringas imputó al hombre por los delitos de lesiones leves y lesiones culposas calificadas, y ordenó su traslado a la cárcel de Bouwer, donde permanece detenido. La investigación aguarda los resultados de las pericias médicas y toxicológicas realizadas para determinar si sufrió un episodio al momento del hecho o actuó bajo otra circunstancia.

El accidente ocurrió en pleno centro de Córdoba este lunes por la tarde. (Foto: Pablo Olivarez / El Doce).

Cómo es el estado de salud de los heridos tras el tremendo choque en pleno centro de Córdoba

El secretario de Salud de la Municipalidad, Ariel Aleksandroff, informó sobre el estado de salud de los heridos, que recibieron atención médica por el personal del servicio de emergencias que se hizo presente en el lugar. En primera instancia, una mujer sufrió el traumatismo de pelvis y fue derivada al Hospital de Urgencias, en donde se espera que le den el alta en las próximas horas. En tanto, otra damnificada sufrió golpes en la cabeza y un corte superficial, por lo que fue trasladada al mencionado centro de salud.

Otra mujer, de 43 años de edad, fue internada en el mismo hospital con una herida cortante y con complicaciones hepáticas. A su vez, otra víctima de 63 años sufrió la fractura de su cadera, por lo que quedó internada en un sanatorio privado. Mientras que el motociclista de 35 años, que fue embestido en primer lugar, sufrió diferentes traumatismos en el cráneo y en el tórax y es evaluado por neurocirujanos del Hospital de Urgencias.

Por último, las dos pasajeras que iban a bordo del Ford Fiesta, que trascendió que era un vehículo de aplicación de viajes, recibieron atención del servicio de emergencias, pero no sufrieron golpes de consideración.