Convocan a despedir a Taty Almeida en Plaza de Mayo

La familia de Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos en Argentina y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, convocó a una despedida pública en Plaza de Mayo tras su fallecimiento, ocurrido el último domingo.

La convocatoria fue difundida a través de las redes sociales de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y de la agrupación H.I.J.O.S., que invitaron a quienes acompañaron la lucha de Almeida a participar del homenaje que se realizará el próximo 20 de junio.

A través de un breve mensaje publicado en redes sociales, la familia de la dirigente de derechos humanos anunció que la despedida tendrá lugar el sábado a las 10 de la mañana. "La familia de Taty Almeida invita a todos y todas a despedirla en Plaza de Mayo el sábado 20 de junio a las 10 puntual", señalaron desde las cuentas oficiales de las organizaciones, junto a la frase: "¡Hasta siempre Taty!".

En paralelo a la convocatoria, la agrupación H.I.J.O.S. compartió una publicación dedicada a Alejandro Almeida, hijo de Taty, secuestrado y desaparecido durante la última dictadura militar. "Su nombre, Alejandro Almeida. En su pañuelo blanco, el día, el mes, el año. 51 años sin saber dónde está", expresaron en el mensaje. La organización también destacó el rol de Almeida en las luchas por los derechos humanos y renovó el reclamo por los desaparecidos. "Digan dónde está Alejandro. Digan dónde están los 30.000. Presentes", concluyeron.

El emotivo adiós de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora difundió un extenso mensaje para despedir a quien fue una de sus principales referentes. "Con un dolor muy profundo, nos toca compartir la noticia más triste: hoy partió nuestra querida Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora", señalaron.

La organización destacó su compromiso militante, su cercanía con las nuevas generaciones y su rol en la construcción de la memoria colectiva. Además, resaltó que dedicó gran parte de su vida a reclamar por la aparición de su hijo Alejandro y por los miles de desaparecidos durante el terrorismo de Estado. "Prometemos cuidar tu memoria y la de Alejandro, llevando tu legado a cada rincón. Y cada vez que alcemos la voz por los 30.000, también te haremos presente", expresaron.