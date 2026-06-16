Terminó el último adiós a Taty Almeida: sus restos serán alojados en Chacarita

En un funeral público que duró dos días, una multitud de familiares de desaparecidos, militantes, dirigentes políticos, sindicalistas y personalidades de la cultura le dieron el último adiós a Taty Almeida, quien falleció el pasado domingo a sus 95 años. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora fue homenajeada a cajón cerrado en un clima de profunda emoción por sus amigos, familiares y referentes de organismos de derechos humanos.

La despedida de la histórica defensora de los derechos humanos se realizó durante parte del lunes y este martes en la sede de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (Foetra), donde se exhibió su féretro junto a una fotografía suya, su pañuelo blanco y elementos de su hijo Alejandro, desaparecido durante la última dictadura militar.

Por la sede, donde se proyectaron imágenes de su vida, se congregaron miles de personas para rendirle homenaje y dejarle ofrendas. "La única lucha que se pierde es la que se abandona", fue una de sus frases que más recuperaron los asistentes al funeral. Hace algunas semanas que la histórica dirigente luchaba contra problemas de salud y estaba internada en el Hospital Italiano, donde finalmente falleció el domingo por la noche, rodeada de su familia.

"Taty siempre estaba cuando se la necesitaba", dijo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, uno de los tantos dirigentes que pasó a despedirla. También la saludaron sus compañeras de lucha, Estela de Carlotto y Buscarita Roa, de Abuelas de Plaza de Mayo, y Clara Weinstein y Carmen Lareu, de Madres-Línea Fundadora, y otros referentes políticos como la diputada nacional Myriam Bregman

Su paso por San José 1111

Al finalizar el funeral en Foetra, y antes de que sus restos sean trasladados al Cementerio de Chacarita, su cortejo fúnebre pasó por el domicilio de Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria por el caso Vialidad. La exmandataria se asomó emocionada al balcón, que tenía colgado un pañuelo blanco con la consigna "Memoria, Verdad, Justicia", para darle el último adiós a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

Una vida dedicada a pedir justicia y gritar Nunca Más

Nacida el 28 de junio de 1930 en Buenos Aires en el seno de una familia militar, Lidia Estela Mercedes Miy Uranga, popularmente conocida como Taty, se formó como maestra de escuela, profesión que ejerció por pocos años. Se casó con Jorge Almeida con quien tuvo tres hijos: Jorge, Alejandro y María Fabiana. Fue el segundo de ellos quien fue secuestrado por la Triple A el 17 de junio de 1975 y le dio inicio a su militancia y compromiso con los derechos humanos.

Alejandro tenía 20 años, trabajaba en TÉLAM y en el Instituto Geográfico Militar y cursaba el primer año de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Ese día salió de su casa al anochecer despidiéndose de su familia con un "Esperame, ya vengo" y nunca más volvió, al día de hoy continúa desaparecido.

En 1979, Taty se unió al grupo de mujeres que conformaban las Madres de Plaza de Mayo y desde ese momento su búsqueda estuvo asociada a la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Cuando en 1986 se produjo la división de Madres de Plaza de Mayo, Almeida se integró a Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, espacio desde el que desarrolló gran parte de su militancia.

En abril de este año, su última aparición pública, Taty Almeida recibió el título de doctora honoris causa de la UBA en el marco de los 50 años del último golpe militar. "Militancia es compromiso. Compromiso que han tomado tantos jóvenes, que son nuestra esperanza. Ustedes son los que van a continuar luchando por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, fueron sus palabras al recibir ese reconocimiento en la Facultad de Filosofía y Letras.