Casi nadie lo hace bien: cada cuánto hay que lavarse la cara para tener una piel sana, según dermatólogos.

Muchas personas no saben qué tan seguido hay que lavarse la cara para tener una piel saludable, y como consecuencia, su cutis no permanece limpio como debería, dando lugar a varios problemas en la piel como acné, puntos negros, entre otros. Expertos en dermatología revelaron qué tan frecuente es necesario lavarse la cara para tener una piel sana, radiante, uniforme y jovial.

La mayoría de las personas se lava la cara una vez al día, cuando recién se levantan. Si bien es necesario hacerlo más seguido, todo depende del tipo de piel que tengas. Lavarse la cara ayuda a eliminar la suciedad, el aceite, la transpiración, el maquillaje y otros contaminantes con los que entramos en contacto a lo largo del día, explica la dermatóloga y cirujana dermatológica certificada, Lauren Moy, en diálogo con Real simple.

Además, agrega que una limpieza facial constante y adecuada es fundamental para que funcionen bien los productos en la piel que nos aplicamos. "No lavarse la cara conduce a una acumulación de suciedad, grasa y células muertas, lo que puede provocar acné y brotes. Esta acumulación también puede hacer que la piel luzca opaca, desigual y causar irritación o inflamación, especialmente si quedan restos de sudor y maquillaje", dice la doctora.

Si bien no lavarte lo suficiente la cara puede causarte estos problemas, lavártela en exceso también puede traerte complicaciones. Holly Mueller, enfermera cosmética y fundadora de Med 44 Arcadia, explica que la limpieza excesiva puede eliminar los aceites naturales de la piel, provocando sequedad, irritación o sensibilidad. Entonces, ¿qué tan seguido hay que lavarse la cara?

En principio, dos veces al día: por la mañana y por la noche. "Lavarse por la mañana elimina el sudor, el aceite y la capa de productos que te pusiste antes de dormir, incluyendo cremas, sueros y productos capilares que se hayan trasladado al rostro, y prepara la piel para la rutina matutina, permitiendo que los antioxidantes y el protector solar se adhieran mejor", explica Kseniya Kobets, directora de dermatología cosmética en Montefiore Einstein Advanced Care.

Por otro lado, lavarse la cara por la noche elimina el sudor, la suciedad y la contaminación acumulada durante el día, así como todas las capas de productos y maquillaje que hayas usado. Además, mejora la absorción de los productos de cuidado nocturno. A pesar de esto, también es cierto que depende del tipo de piel que tengas se define qué tan seguido te conviene lavarla.

Qué tan seguido hay que lavarse la cara

Para piel seca o sensible

Si tenés piel seca o sensible, deberías usar un limpiador suave con ingredientes hidratantes tanto por la mañana como por la noche, dice la Dra. Kobets. Y aconsejó que uses limpiadores en crema o a base de aceite, o productos formulados con humectantes como glicerina, ácido hialurónico y niacinamida.

Para piel propensa al acné

Si tenés piel propensa al acné, también tendrías que lavarte la cara dos veces al día con un limpiador suave en gel o a base de agua formulado con ingredientes no comedogénicos. Si hacés ejercicio con frecuencia, deberías lavarte la cara después de entrenar para eliminar el sudor, las bacterias y el exceso de grasa. Alternativamente, podés usar agua micelar y un paño suave para limpiar el rostro. Siempre aplicá una crema hidratante ligera después.

Para piel grasa

Si tenés piel grasa, tené cuidado: no te la laves en exceso. "Lavarse en exceso puede eliminar los aceites naturales de la piel, causando sequedad, irritación y un desequilibrio en la barrera cutánea”, dice la Dra. Moy. "Esto puede provocar que la piel produzca aún más grasa para compensar, lo que a su vez puede causar brotes, irritación y sensibilidad". Lo mejor es que hagas una rutina de dos veces al día y uses limpiadores suaves, hidratantes y no comedogénicos.