Se conoció un nuevo video de Barrelier y Soledad tras el crimen de Agostina Vega: así fueron a la ferretería

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la nena de 14 años asesinada en Córdoba, sumó en las últimas horas nuevas imágenes, que podrían aportar elementos clave al expediente. Por un lado, apareció un segundo video de Claudio Barrelier junto a Soledad Andreani comprando en la ferretería, pocas horas después de la desaparición de la joven. Por el otro, surgió un registro que evidencia el ingreso de otras personas a la casa de Barrelier el día del hecho.

La causa, que permanece bajo secreto de sumario, tiene actualmente tres detenidos: Barrelier, Andreani y Osvaldo Fassetta, un amigo del principal acusado, quién también vivía en la casa donde Agostina fue asesinada. La fiscalía sostiene como principal hipótesis que Barrelier habría sido el autor material del crimen, mientras que los otros dos imputados habrían colaborado en el encubrimiento.

La compra en la ferretería

El primero de los registros corresponde al lunes 25 de mayo a las 12.45. Las imágenes muestran a Barrelier y Andreani llegando en un Ford Ka a una ferretería ubicada en barrio Yofre. Según la investigación, se trata del mismo vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta el barrio Ampliación Ferreyra. El nuevo video proporciona otro ángulo, donde se lo puede ver a Barrelier junto al auto mientras Andreani espera en la puerta del comercio.

La propietaria del comercio, identificada como Estefanía, relató que los dos se comportaron con absoluta normalidad y que no advirtió señales de nerviosismo durante la compra. De acuerdo con su testimonio, Andreani adquirió en efectivo materiales por unos 60 mil pesos, entre ellos bolsas de residuos, varias bolsas de materiales para construcción y un serrucho.

La comerciante recordó que la mujer explicó que necesitaba la herramienta para podar un árbol y que los demás productos serían utilizados en una obra en su vivienda. También señaló que el auto se encontraba limpio al momento de la compra.

En el video que ya se conocía se puede ver a Barrelier cargando los elementos en el baúl del vehículo mientras acomoda una frazada. La secuencia dura cerca de dos minutos y finaliza con los dos retirándose del lugar.

El ingreso de otras personas a la vivienda del barrio Cofico

Entre las últimas novedades del caso también se destaca el registro de una cámara de seguridad del barrio Cofico que se incorporó al expediente, donde se ve a dos personas ingresando a la vivienda de Barrelier pocos minutos después de que Agostina entrara al domicilio junto al sospechoso.

La fiscalía intenta determinar ahora la identidad de esas personas. Una de las posibilidades es que se trate de Ludmila y Matías, los inquilinos que residen en el primer piso de la propiedad. Sin embargo, los investigadores no descartan que puedan ser otros individuos con algún grado de vinculación con el crimen.