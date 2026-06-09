El abuelo de Agostina Vega apunta a dos personas más en el femicidio: "Se ve entrar a más gente"

Esta semana inició con novedades en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega, la nena de 14 años asesinada en Córdoba. La fiscalía ordenó la detención de Soledad Andreani (42), la mujer que le prestó a Claudio Barrelier (33) un auto Ford Ka de color negro con el que luego el principal acusado habría trasladado el cuerpo de la víctima hacia el barrio Ampliación Ferreryra para luego descartarlo allí. De esta manera, ahora la investigación cuenta con tres detenidos. Sin embargo, para el abuelo de la adolescente, Miguel Heredia, "hay más responsables del crimen" que deberían estar presos.

La afirmación del hombre surge a partir de una nueva imagen de la casa de Barrelier del mismo día del crimen de Agostina. En la captura se puede observar el ingreso de dos individuos al domicilio de Juan del Campillo al 300 en el barrio de Cofico justo después de que la menor también entrara a la vivienda junto al principal sospechoso.

Miguel aseguró que "cada vez se hace más difícil seguir" porque la ausencia de Agostina "se siente", pero que, al mismo tiempo, están decididos a pedir justicia por el femicidio de la joven. Al mismo tiempo, el hombre dijo que sabía que iba a haber más implicados por el crimen de Agostina. En diálogo con Infobae en Vivo, aseguró: "Creo que va a haber más detenidos, algún otro encubridor. En una filmación se ve entrar a dos personas más a esa casa el 23 de mayo y eso ocurre después de que mi nieta ingresa".

Por otra parte, el abuelo de Agostina se refirió a la detención de Soledad Andreani y dijo que sus declaraciones siempre le habían llamado la atención, pero que "no la conocían". "No tenemos ni idea de quién es esta mujer. Sabemos de ella por los medios, por la investigación", declaró.

En tanto, Miguel sostuvo que espera que Claudio Barrelier declare "lo más pronto posible" para entender qué pasó con su nieta. "Que se haga responsable y si hay más implicados, que lo diga también para que se haga justicia y se llegue la verdad. Queremos saber el por qué", concluyó.

Claudio Barrelier fue dado de alta médica y pidió declarar

Este lunes también Claudio Barrelier fue dado de alta médica luego de que diferentes estudios psicológicos y psiquiátricos indicaran que el asesino tenía "ideas suicidas". El sujeto permaneció internado en el Hospital Modular de la Cárcel de Bouwer con estricta vigilancia.

Autoridades del Servicio Penitenciario de Córdoba indicaron que el femicida se encuentra "en buen estado de salud" y que, además, pidió declarar ante el fiscal de la causa Raúl Garzón. Se espera que la cita judicial se de en los próximos días.