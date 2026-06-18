María Lucila Pagani, una docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) de 47 años, murió en un accidente de tránsito provocado por la explosión de su celular. El hecho ocurrió en el kilómetro 7 de la Ruta Provincia E-53, en la zona de Sierras Chicas. Al momento del siniestro, la mujer viajaba como acompañante en un vehículo Renault Sandero.

Según se pudo confirmar, a los pocos minutos de conectar su teléfono para cargar la batería, el dispositivo móvil estalló causando un incendio de gran magnitud dentro del automóvil. Eso hizo que el conductor perdiera control sobre el coche y colisionara contra una alcantarilla de un establecimiento rural. Pagani sufrió severas quemaduras en todo su cuerpo y fue trasladada al Instituto del Quemado, al que, además, llegó con complicaciones para respirar debido a la inhalación de humo. Si bien en el centro de salud intentaron estabilizarla, al cabo de unas horas, finalmente falleció.

La trayectoria de María Lucila Pagani como docente en la Universidad Nacional de Córdoba

La noticia de su muerte consternó a la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ya que María Lucila se desempeñaba como profesora e investigadora en el área de Ciencias Sociales de dicha casa de estudios.

Las autoridades de la institución educativa publicaron un comunicado lamentando la pérdida de la docente, a quien recordaron como una persona "cálida, comprometida, con una sonrisa dulce y andar delicado". "Sin estridencias ni dobleces. Seria, auténtica, sensible. Inteligente, comprometida, compañera", expresaron. Además, destacaron su "aporte responsable e invalorable" durante toda su trayectoria en la Universidad.

María Lucía también trabajaba como Prosecretaría de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC y en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles como investigadora. A su vez, integraba la Comisión Interclasutros de DD.HH de la FCS.

En cuanto a su formación, se supo que Pagani tenía una Licenciatura en Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), un posgrado en Gestión Cultural en la Università di Genova en Italia y un máster en Comunicación y Cultura Contemporánea expedido por la UNC.

Pagani tenía un hijo llamado Lolo y una pareja de nombre Gera. Los directivos de la Universidad Nacional de Córdoba también les enviaron sus condolencias en el comunicado compartido en redes sociales. "Abrazados en comunidad despedimos a Lu, la recordamos desde la dulzura de su mirada, las palabras justas y la atención cuidada para con quienes compartíamos el día día. Te vamos a extrañar", concluyeron desde la institución.

Cómo se encuentra el conductor que manejaba el vehículo en el que murió la docente de 47 años

Tras el accidente en el Renault Sandero, el conductor de 43 años sufrió heridas menores y fue internado en el Hospital Municipal de Unquillo. A las pocas horas, el hombre recibió el alta médica tras constantar una evolución favorable de su salud. En este momento, la Justicia de Córdoba se encuentra investigando las posibles causas de la explosión del dispositivo móvil que provocó el posterior choque.

Especialistas recomiendan no utilizar en demasía el puerto de USB disponible en vehículos para cargar celulares, ya que éstos necesitan más voltaje que los automóviles y eso puede desemborcar en un preocupante sobrecalentamiento de los teléfonos.