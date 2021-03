Masivo apoyo y solidaridad del mundo científico hacia Resnik

El científico Ernesto Resnik recibió un masivo ataue de parte de medios macristas y fue amenazado e insultado en las redes sociales. Ahora recibió un masivo apoyo y solidaridad del mundo científico hacia él.

"En estos días, nuestro colega el científico Ernesto Resnik está siendo objeto de una campaña de hostigamiento masiva, cargada de expresiones de odio, amenazas y hasta denuncias a sus empleadores", arranca el comunicado.

La campaña en su contra fue con títulos tipo: "El desafortunado tuit del científico Ernesto Resnik por la muerte de la médica porteña. El científico kirchnerista Ernesto Resnik publicó un desafortunado mensaje en su cuenta de Twitter tras la muerte por coronavirus Covid-19 de la médica porteña María Rosa Fullone, de 56 años. A pesar de haber puesto privada su cuenta hace unas semanas, el mensaje se viralizó".

El mundo de la ciencia salió a bancarlo: "Esta campaña no elige ingenuamente su blanco. Ernesto ha sido una de las voces imprescindibles para desarmar las noticias malintencionadas y las informaciones erróneas que circularon en las redes sociales y los medios de comunicación, con información científica clara y precisa. En los últimos tiempos, esa campaña se orientó a criticar las diferentes vacunas y a sembrar la desconfianza en la población. Ernesto fue uno de los abanderados del proceso de vacunación, que tantos detractores ha tenido en la Argentina y en el mundo", afirmaron.

"El medio de prensa La Nación, de alcance nacional, junto con un diputado de la oposición, han fomentado un linchamiento social, promoviendo la lectura distorsionada de uno de sus tuits, interpretándolo como un ataque a la memoria de la médica fallecida. En realidad, se trataba de una clara denuncia a quienes demonizaban la vacuna y hoy no quieren reconocer el efecto que eso tuvo y tiene sobre la decisión de vacunarse de millones de argentinos", sigue.

Asimismo, afirmaron los científicos: "En contra de cualquier práctica de periodismo responsable, esta nota sin firma que otros medios de prensa han replicado le atribuye a nuestro colega, sin siquiera consultarlo, un mensaje que no se desprende de sus expresiones, junto con una supuesta afiliación política. Luego de inducir a cientos de miles de lectores a identificarlo como un supuesto militante del oficialismo y ubicarlo con ello en el foco de atención de extremistas políticos, nuestro colega ha recibido todo tipo de ataques en las redes sociales. Se trata no sólo de un reprochable abuso de poder por parte del medio, sino de la demonización de una persona que señala, con fundados motivos, el grave daño causado por la campaña antivacunas".

"Ahora que resulta útil para sus posicionamientos políticos y editoriales revalorizar el acceso a las vacunas, los responsables de haber sembrado desconfianza y temor ciudadano ante la posibilidad de vacunarse, no han realizado ninguna autocrítica por el daño causado con dicha campaña. Cuando una persona tiene la oportunidad de acceder a la vacuna, puede tener algún tipo de reparos y decidir rechazar su aplicación. Si luego fallece de COVID-19, es evidente que haberse vacunado le podría haber salvado la vida. No corresponde cuestionar las decisiones personales, pero es deshonesto no asumir las consecuencias que tienen las campañas de desinformación. Cada persona puede leer críticamente los medios de comunicación, así como las opiniones de los referentes del espacio político al que adscriben, pero no por ello dejan de ser voces relevantes e influyentes en el debate público", sigue el escrito.

Y cierra contundente: "Por ello, creemos necesario acompañar a Ernesto al denunciar actores muy poderosos (medios de prensa, periodistas y múltiples figuras políticas de la oposición) que, con un activo esfuerzo, han trabajado para sembrar dudas sobre la vacunación. Lo hicieron distanciados de cualquier debate basado en la evidencia, como parte de una estrategia política, sin asumir el daño sanitario que pudiera ocasionar".

Quiénes firman el apoyo a Resnik

Carlos Stortz, Prof. Titular UBA - Investigador Superior Conicet

Darío Estrin, Prof. Titular UBA - Investigador Superior Conicet

Andrea Gamarnik, Directora del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires -

Investigadora Superior Conicet

Alberto Kornblihtt, Profesor Titular Plenario UBA - Investigador Superior Conicet

AdrianPaenza, Matemático - FCEN-UBA, Premio Leelavati 2014

Daniel Feierstein, Prof. Titular UBA - Investigador Principal Conicet

Roberto Etchenique, Prof. Titular UBA - Investigador Principal Conicet

SebastianUchitel, Prof. Titular UBA - Investigador Principal Conicet

AdaliPecci, Prof. Asociada UBA - Investigadora Principal Conicet

Ruth Rosenstein, Prof. Titular UBA - Investigadora Principal Conicet

Cora Cymeryng, Prof. Adjunta UBA, Investigadora Principal Conicet

Rolando González-José, Director CCT CENPAT - Investigador Principal Conicet

Guillermo Durán, Prof. Asociado UBA - Investigador Principal Conicet

Valeria Levi, Prof. Asociada UBA - Investigadora Principal de Conicet

Sandra Carli, Prof. Titular UBA - Investigadora Principal de Conicet

Jorge Aliaga, Prof. Titular UNAHUR, Asociado UBA - Investigador Independiente Conicet

Diego Garbervetsky, Prof. Asociado UBA - Investigador Independiente Conicet - Vice Director del Instituto UBA/CONICET de Ciencias de la Computación

Ernesto Marceca, Prof. Asociado UBA - Investigador Independiente Conicet

Nicolás Pregi, Profesor Adjunto UNSAM - Investigador Adjunto CONICET

Rodrigo Castro, Prof. Adjunto UBA, Investigador Adjunto Conicet

Mario Lozano, Prof. UNQ - Investigador Adjunto Conicet

Sol Minoldo, Investigadora Adjunta Conicet

Ricardo Aronskind, Prof. Asociado UBA y UNGS

Juan Fló, FCEN-UBA

Alejandro Leciñana, Químico FCEN-UBA

Nicolás Olszevicki, Prof. UNGS - Director de Comunicación en Comisión de Investigaciones Científicas

Soledad Retamar, Docente Investigadora - UTN FRCU

Rodrigo Quiroga, Prof. Asistente UNC - Investigador Asistente Conicet

Jorge Montanari, Prof. Titular UNAHUR, Prof. Adjunto UNQ, Investigador independiente CONICET

Diego Fernandez, University of UTAH

Franco Marsico, docente-investigador UNPAZ

Lista de adhesiones completa:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTx5uhrfUfVKSK3WgzRRG_OnYC5MIpRuU3qT_fxDFHBZTxr479CyqyaWZ7Yk90Z1S94_z9XGHgFEKE7/pubhtml