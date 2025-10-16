Desesperada búsqueda de un investigador argentino del Conicet desaparecido en Alemania

El hombre de 44 años se encuentra desaparecido desde el lunes 13 de octubre.

Alejandro Matías Fracaroli es intensamente buscado desde este lunes. El científico cordobés, de 44 años, de quien no se sabe nada desde hace tres día, desapareció en la ciudad de Karlsruhe, Alemania, país donde reside desde septiembre del 2025.

Fracaroli es investigador del Conicet, docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e integrante del Departamento de Química Orgánica de la UNC y del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).

La última vez que se contactaron con él fue el lunes 13 de octubre, cuando se encontraba en Karlsruhe, según medios cordobeses, y fue visto poco antes de las 19 hora local. Tanto sus familiares como colegas en Argentina, y la comunidad científica internacional y autoridades diplomáticas, se movilizaron.

¿Qué pasó con Alejandro Matías Fracaroli?

El último contacto que tuvo Fracaroli fue con su pareja Gabriela Furlan, durante la tarde del lunes a través de una videollamada por WhatsApp. “La charla fue normal, no noté nada extraño”, relató la mujer a La Voz. Minutos después de las 19, el celular del investigador se apagó y no volvió a encenderse.

“No hay registros de su ingreso en hospitales ni comisarías, y las cámaras de seguridad aún no aportaron datos relevantes”, aseguró Mónica Balzarini, directora de Conicet Córdoba. Por su parte, las autoridades consulares argentinas activaron de inmediato un pedido de búsqueda a la Policía alemana, que mantiene el caso como prioridad.

Quienes están a cargo de búsqueda se concentran en el trayecto que Fracaroli habría hecho desde el complejo universitario hacia su domicilio: habría subido al colectivo para volver a su casa, pero nunca llegó. Su residencia es en la ciudad ubicada al sur de Alemania, cerca de la frontera con Francia.

Desde septiembre de este año realizaba una estadía de investigación en el Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT), un centro dedicado a la nanotecnología. Su estadía iba a extenderse hasta diciembre.

Los datos de la búsqueda

A través de la cuenta de Instagram @conicetcordoba se difundió la búsqueda. “Su nombre es Alejandro Matías Fracaroli, es de Córdoba, Argentina, y se encuentra desaparecido desde el lunes 13 de octubre en la ciudad de Karlsruhe, Alemania, o en zonas cercanas. Podría estar desorientado y no ser plenamente consciente de su situación actual”, publicaron.

Los números de contacto vinculados a la búsqueda son de un compañero de trabajo de Fracaroli, quien permanece en Karlsruhe como referente principal para quienes puedan aportar datos útiles a la búsqueda: +34 634 64 10 75 y +49 15560587656 (para quienes hablen alemán o inglés).