De qué murió Alejandro Fracaroli, el científico argentino del CONICET que estaba desaparecido en Alemania

En los últimos días se conoció la trágica noticia de la muerte del científico argentino Alejandro Matías Fracaroli en Alemania. Había sido buscado durante varios días y finalmente hallaron su cuerpo en un arroyo en la ciudad de Karlsruhe.

Aunque las circunstancias de su muerte podían ser múltiples, la policía alemana maneja una hipótesis principal sobre qué le ocurrió a Fracaroli en Alemania. Según Noticias Argentinas, las autoridades sostienen que se trató de un desafortunado accidente.

Qué le pasó al científico argentino en Alemania

Según los investigadores del caso, el científico del Conicet se habría caído al arroyo y habría muerto a raíz del ahogamiento. Lo que aún se desconocen son las causas de la caída. Su cuerpo fue hallado alrededor de las 12:15 del domingo en el área de Karlsruhe-Rintheim.

El último registro del científico había sido el martes pasado, cuando no se presentó a trabajar en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT), sitio donde desarrollaba una pasantía. Pronto se desplegó un operativo de búsqueda, que generó la preocupación de toda la comunidad tanto en Argentina como en Alemania.

Quién era Alejandro Fracaroli

Alejandro Fracaroli era un investigador con amplia trayectoria en la ciencia argentina. Además de ser investigador del Conicet, formaba parte del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba y del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba.

Ahora estaba realizando una pasantía en Alemania que culminaba a fin de año. Su especialización tenía que ver con el desarrollo de telas nanoscópicas con aplicaciones industriales: un campo de investigación de alto impacto y vanguardia a nivel internacional.

Buscan a dos jubilados en Chubut

Desaparecieron dos argentinos en la provincia de Chubut. Se trata de Pedro Alberto Kreder y de Juana Inés Morales, una pareja de jubilados que viajaban por el fin de semana hacia la localidad de Camarones.

Después de la denuncia para saber el paradero que radicaron sus hijos, se desplegó un operativo de búsqueda y rápidamente las autoridades hallaron la camioneta vacía en la que circulaba la pareja en Rocas Coloradas.

Los últimos rastros de la pareja fueron cerca de las 10 de la mañana del sábado 11 de octubre, cuando su camioneta fue captada saliendo de Caleta Córdova, al norte de Comodoro Rivadavia.

La esperanza de encontrarlos se reavivó recientemente tras el hallazgo de rastros de una fogata en la zona. Las tareas de rescate continúan desarrollandose con la participación de la policía, de perros de búsqueda, avionetas del aeroclub y de grupos de civiles solidarios.