Conciertos gratuitos en la Ciudad: cuándo son, dónde y cuál es el programa musical.

Esta semana en la Ciudad de Buenos Aires se podrá disfrutar de dos conciertos gratuitos con propuestas musicales diferentes que reunirán obras sinfónicas, tango y canciones populares argentinas. Las presentaciones se realizarán en la Casa de la Cultura, con entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad de la sala.

Los conciertos tendrán lugar en la sede ubicada en Avenida de Mayo 575 y comenzarán a las 19 horas, con una programación que incluye artistas y formaciones vinculadas a distintos géneros musicales.

Este viernes y sábado se podrá disfrutar de dos conciertos gratuitos.

Cómo será el programa de los conciertos gratuitos en la Casa de la Cultura

Este viernes se presentará la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”, dirigida por Diego Licciardi. El concierto contará con un repertorio que recorrerá diferentes paisajes sonoros atravesados por la fantasía, la danza y la teatralidad.

Durante la presentación se interpretará la obertura de "La Princesse Jaune", de Camille Saint-Saëns, y la suite de "El Amor Brujo", de Manuel de Falla, dos obras destacadas del repertorio clásico.

Para cerrar la semana, Luisina Mathieu y Amalia Escobar ofrecerán "De ayer y siempre", un concierto dedicado a canciones emblemáticas del tango y la música popular argentina.

Este último concierto se enmarca en la Semana Gardeleana e incluirá una selección de obras dedicadas al "Zorzal Criollo", con un recorrido por algunas de las canciones más representativas del género.

Los conciertos serán en la Casa de la Cultura, ubicada en Avenida de Mayo 575, a las 19 horas. La entrada es libre y gratuita hasta completar la capacidad de la sala.

Semana Gardeliana: cómo serán los homenajes al "Zorzal Criollo"

La presentación de "De ayer y siempre" se enmarca en la Semana Gardeliana, una iniciativa de la Ciudad de Buenos Aires que reúne distintas actividades culturales para homenajear a Carlos Gardel y celebrar el legado del tango. La fecha está vinculada al Día del Cantor Nacional, establecido en honor al artista, cuya figura continúa siendo una de las más representativas de la música argentina.

Durante la semana, distintos espacios porteños se suman al homenaje con una agenda que incluye conciertos, espectáculos, proyecciones, muestras, charlas y actividades vinculadas al universo gardeliano. La programación busca recuperar la obra del "Zorzal Criollo" y acercarla a nuevas generaciones a través de diferentes propuestas culturales. Para más información se puede acceder a la agenda cultural disponible en el sitio web de Cultura de la Ciudad.