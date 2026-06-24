De la Rosa rechazó el pago a fondos buitre por más de U$S 171 millones: "No sabemos lo que estamos pagando"

La diputada nacional por Unión por la Patria (UxP) Graciela de la Rosa rechazó el proyecto del Gobierno libertario que plantea el pagó de 171 millones de dólares al proyecto que autoriza el plan de pago a los dos últimos grupos de acreedores contra el Estado nacional por el default de la deuda del 2001. "La nula información hace que no podemos abordar seriamente este tema, y no sabemos que es lo que estamos pagando", expuso la representante de Formosa. Con 139 votos a favor y 97 en contra, el oficialismo logró convertirla en ley.

"La verdad es una sola: estamos frente a endeudadores y mentirosos seriales", expuso la legisladora por Formosa respecto a la historización de toma de deuda. Allí recuperó que la deuda que la Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es de más de 60 mil millones de dólares, de los cuales 40 mil millones contrajo Mauricio Macri, y 20 mil millones llegaron con el actual mandatario Javier Milei.

"El endeudamiento tiene condicionalidades, hemos perdido la soberanía política. Hoy las políticas sociales, ambientales, económicas vienen del FMI o un país extranjero en la Argentina", denunció.

"Hay una palabra que el gobierno no quiere decir que es deuda externa", apuntó la ex senadora en el recinto quien aclaró que los acreedores se negaron a ingresar en los canjes del 2005 y 2010. En este sentido, contrapuso la realidad de las provincias en contraste con el super avit: "Este super avit primario se ve en el endeudamiento con las provincias y en el recorte a los presupuesto de discapacidad, jubilados".

Argentina: la más endeudada

Según recuperó De la Rosa, Argentina es la Nación mas endeudada con el FMI, y "muy atrás en el segundo lugar, aparece Ucrania quien es un país en guerra". "Es una manifestación explicita de Macri y Milei de seguir endeudando al país", decretó la representante formoseña.

En este mismo sentido, destacó que siempre fueron los gobierno peronistas los que dejaron desendeudado el país, y señaló la reducción de deuda record en el 2015 a cargo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La votación

El proyecto obtuvo la aprobación legislativa necesaria para ratificar los acuerdos alcanzados con los acreedores externos, a pocos días de que venza el plazo establecido para concretar las conciliaciones, fijado para el próximo 30 de junio.

La operación contempla desembolsos por un total de 171 millones de dólares: US$ 67 millones destinados al fondo Bainbridge Ltd. y otros US$ 104 millones para el grupo de bonistas liderado por Attestor Value Master Fund LP.