Globo naranja se convierte en un símbolo que se eleva en la concentración de EEUU en el Mundial

El globo del Great Park con el logotipo de la selección de fútbol de EE. UU. en la sede de entrenamiento de la selección estadounidense para el Mundial, situada en el Complejo Deportivo del Great Park

​Mucho antes de que los visitantes lleguen al campamento base de la selección local para el Mundial, ‌situado en el condado ‌de Orange, pueden ver el símbolo que se eleva sobre el Great Park de Irvine: un globo de color naranja brillante con el escudo de la Federación Estadounidense de Fútbol.

El globo de helio amarrado, que se eleva por más de 100 metros en el aire y suele ser ​uno de los atractivos ⁠emblemáticos del parque, se ha convertido en un símbolo ‌inesperado de la estancia del equipo en el ⁠sur de California durante el torneo.

Dado ⁠que la selección local tiene su base en el Great Park, las autoridades locales colaboraron con la Federación de Fútbol ⁠de Estados Unidos para transformar el globo en ​un visible letrero de bienvenida y un ‌faro que se puede ver ‌desde kilómetros de distancia.

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"Cuando el equipo llegó aquí, la ⁠pregunta era: ¿cómo hacemos para que se sientan como en casa?", explicó Steven Stewart, director del parque, a Reuters, en el marco del entrenamiento del equipo celebrado el miércoles bajo ​un sol ‌radiante.

"En colaboración con el equipo, conseguimos los logotipos del escudo y pensamos que era una idea obvia, así que los pusimos en el globo".

Stewart explicó que el gesto tenía como objetivo no solo ⁠dar la bienvenida al equipo, sino también conectar a la comunidad local con la trayectoria de Estados Unidos en el Mundial.

"Realmente queremos que el equipo se sienta como en casa y que la comunidad sienta que está apoyando al equipo", dijo.

El globo, que lleva pasajeros en su barquilla de jueves a domingo ‌por 10 dólares el trayecto, ha sido durante mucho tiempo el elemento más reconocible del parque. Pero durante el Mundial ha asumido un nuevo papel como telón de fondo para las cadenas de televisión, los aficionados y los equipos de ‌televisión visitantes.

"La gente viene solo para hacerse fotos debajo", comentó Stewart.

"Todas las cadenas de televisión están utilizando ese telón de fondo. Estoy ‌bastante seguro ⁠de que el otro día vi a Elmo y a Barrio Sésamo en el campo haciendo ​una grabación con el globo de fondo. Así que realmente está atrayendo muchas miradas hacia el parque", agregó.

Con información de Reuters