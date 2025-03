Mucha atención usuarios: este es el histórico cambio de una línea de colectivos de Buenos Aires

El histórico cambio de una línea de colectivos de Buenos Aires.

Una de las líneas de colectivo más importantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la cual une la Ciudad con el Conurbano bonaerense, tomó una drástica decisión que obliga a sus usuarios a estar atentos en los próximos días.

Se trata de la Línea 119, la cual llevó a cabo un sorpresivo cambio en cuanto al aspecto de sus unidades, lo que llamó la atención de los usuarios, que deberán estar más atentos a la hora de esperar el colectivo.

Es que, por primera vez desde su lanzamiento, en octubre de 2019, la línea abandona el color blanco para sus unidades y lo cambia por el verde. Será para al menos dos de los 0 km, Italbus MB1721, puntualmente los coches 726 y 727. Estos llegan para reemplazar los coches más viejos, según precisó la cuenta de X “CiudadDeBondis”.

Este es el cambio histórico que tendrá la Línea 119.

Este es el cambio histórico que tendrá la Línea 119.

La histórica línea de colectivos que llega a La Plata y pide ampliar su recorrido: cómo impactará en los ramales

El transporte público es uno de los rubros que más modificaciones sufrió en este último tiempo en los servicios de trenes, colectivos y subtes. En esta oportunidad, lo que se supo fue una serie de cambios que impactarán de lleno en la línea 129 del colectivo que viaja desde Capital Federal hasta La Plata, dado que ampliará su recorrido y habrá cambios en sus ramales.

Es sabido que la línea 129 es una de las que parte desde la Ciudad de Buenos Aires hacia La Plata, que actualmente opera bajo el nombre de Misión Buenos Aires -ex Plaza-. Otra línea que realiza el mismo recorrido es la 195, ex Costera Metropolitana, actualmente Metropol. En lo que respecta a la 129, la empresa pidió a las autoridades de Transporte separarse en dos. Una fuente le confirmó a El Destape que presentaron un proyecto, la Secretaría lo está evaluando, pero aún no se concretó ni se autorizó.

La intención es que los servicios a La Plata continúen operando bajo el número 129, mientras que los ramales “urbanos”, es decir, que no sea transporte de media distancia, adopten el número 197. Al mismo tiempo, la modificación incluiría una separación tarifaria: el colectivo que viaje hacia La Plata seguiría bajo el grupo tarifario "suburbano II", con un costo más caro, y "suburbano I" para el resto de los ramales.

En última instancia, el proyecto subraya la eliminación de ramales que no circulan desde hace más de 20 años y fueron heredados de la antigua empresa Río de la Plata, la prestataria de la línea. Esto se debe a que ni la actual operadora, ni su predecesora -Grupo Plaza- los explotaron a pesar de a tenerlos formalmente autorizados. En caso de que se el pedido sea autorizado por el área de Transporte, la potencial nueva línea 197 sería la sexta nueva línea de colectivos creada en Buenos Aires en las últimas dos décadas. Las últimas fueron la 8, 31, 119, 164 y 145.