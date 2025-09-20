¿Vuelve la tormenta al AMBA este fin de semana?

El AMBA amaneció con el cielo cubierto de gris este sábado 20 de septiembre. Luego de días de temperaturas moderadas, que anticiparon la llegada de la primavera, las lluvias se presentaron el viernes 19 de septiembre, con una fuerta tormenta que sacudió a la Ciudad y diferentes localidades de la Provincia de Buenos Aires.

Con el fin de semana en marcha, las lluvias se mantiene latentes, y los bonaerenses se preguntan si volverá o no la tormenta. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió su pronóstico del tiempo para este 20 y 21 de septiembre en el AMBA. A continuación te lo acercamos.

Pronóstico del tiempo del 20 y 21 de septiembre en el AMBA

De acuerdo con el SMN, el sábado es el día con mayor probabilidad de tormentas fuertes en el AMBA. Durante la tarde y la noche se espera que vuelvan las lluvias de forma más generalizada, con posibilidad de chaparrones intensos, actividad eléctrica y hasta caída de granizo en algunos sectores.

El sábado por la noche se pronostican tormentas en el AMBA.

La temperatura máxima rondará los 19 a 20 °C, mientras que hacia la noche se prevé un descenso acompañado por vientos de entre 13-22 km/h. Los acumulados de lluvia podrían superar los 30 milímetros en pocas horas, con registros más altos en determinadas zonas del conurbano.

El domingo, en cambio, se perfila como una jornada de mejora progresiva. Tras un amanecer fresco y con nubosidad, las probabilidades de tormentas intensas prácticamente desaparecen. Aunque podrían darse algunas lloviznas aisladas durante la madrugada, el resto del día se presentará con cielos parcialmente nublados y una baja sensación térmica por efecto del viento sur.

Las temperaturas se ubicarán por debajo de las registradas el sábado: la mínima podría descender a valores de un solo dígito en algunas zonas y la máxima no superaría los 16 a 18 °C.

Pronóstico extendido: cómo será el tiempo en la semana

Tras el fin de semana con inestabilidad y tormentas el sábado, la semana que sigue en el AMBA se perfila con un mejoramiento progresivo del tiempo. Los primeros días (lunes y martes) podrían mantener temperaturas frescas, con mínimas cercanas a los 8‑10 °C y máximas de 16‑18 °C, cielos parcialmente nublados y baja probabilidad de lluvias significativas.

Hacia mitad de semana (miércoles y jueves), el clima tenderá a estabilizarse, con jornadas mayormente soleadas, temperaturas agradables durante el día y noches frescas, sin alertas meteorológicas activas. Para el viernes, el SMN no prevé fenómenos intensos, aunque podrían registrarse nubosidad variable y algunas lloviznas aisladas en sectores del conurbano.