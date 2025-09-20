Línea 78: entraron en vigencia los cambios en el recorrido de los colectivos hacia Chacarita

El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Secretaría de Transporte, activó el martes el cambio en el recorrido de la Línea de Transporte Público de Pasajeros por Automotor de Jurisdicción Nacional Nº 78, operada por la empresa LOS CONSTITUYENTES SAT.

La modificación en el trayecto de cobertura de servicios en sentido hacia el barrio porteño de Chacarita, oficializada el viernes 12 de septiembre a través de la Resolución 151, responde a la instalación de un semáforo en Avenida Warnes y Donato Alvarez.

"El área de Señalización Luminosa propone reordenar la maniobra de la mencionada línea de transporte público (por la Línea N° 78) en el giro a la izquierda semaforizado existente en la intersección de Avenida Warnes con la calle Osorio, indicando además que ello permitirá lograr una operación más segura y compatible con la programación de la arteria principal, destacando asimismo que la medida contribuirá tanto a la mejora de la seguridad vial, como a la eficiencia en la circulación del transporte público y del tránsito general en la zona", se detalló en el tercer párrafo del Considerando.

¿Cuáles son los cambios en el recorrido de la Línea 78?

La Línea 78 de colectivos aplica desde el martes 16 de septiembre un nuevo recorrido comprendido por Avenida Warnes - Osorio - Avenida Garmendia - Avenida del Campo, para finalmente continuar su ruta hacia Chacarita.

Nuevos recorridos de la Línea 78

Recorrido A

IDA ESTACIÓN VILLA ADELINA: sin modificaciones.

REGRESO A CHACARITA: por su ruta, AVENIDA CHORROARÍN, AVENIDA WARNES, OSORIO, AVENIDA GARMENDIA, AVENIDA DEL CAMPO, AVENIDA ELCANO, AVENIDA GUZMÁN, su ruta

Recorrido B

IDA VILLA ADELINA: sin modificaciones.

REGRESO A CHACARITA: por su ruta, AVENIDA CHORROARÍN, AVENIDA WARNES, OSORIO, AVENIDA GARMENDIA, AVENIDA DEL CAMPO, AVENIDA ELCANO, AVENIDA GUZMÁN, su ruta.

Recorrido C