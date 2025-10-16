Christian Garavaglia alertó este jueves por el registro de "dos puntos de inflexión térmicos" que experimentará el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en los próximos días

El meteorólogo Christian Garavaglia alertó este jueves por el registro de "dos puntos de inflexión térmicos" que experimentará el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en los próximos días.

Según detalló en su columna diaria en Meteored, el primero de los fenómenos tendrá lugar el viernes 17 de octubre, luego del pico de calor de hasta 28° C de mitad de semana.

"Mañana viernes llegará el primer punto de inflexión importante en este vaivén térmico que mostrará Buenos Aires en los próximos días", reiteró el especialista.

Luego, el segundo punto de inflexión térmico anticipado por Garavaglia iniciará el martes 21 de octubre, demarcando así el comportamiento de la temperatura sobre Buenos Aires.

¿Cuáles son los dos puntos de inflexión térmicos que registrará el AMBA?

Para Christian Garavaglia el primero de los dos puntos de inflexión térmicos que experimentará el AMBA se presentará el viernes 17, con un descenso notorio de la temperatura máxima, no así de la mínima. "El viento sudeste se irá afirmando con mayor intensidad y las marcas en la tarde del viernes quedarían acotadas a valores por debajo de 23 °C, con tiempo más estable ya hacia el final del día", amplió.

Luego, ya de lleno en fin de semana del Día de la Madre 2025, las condiciones climáticas serán agradables.

El segundo punto previsto por el meteorólogo de Meteored se registrará el martes, aunque previamente el AMBA dará pasos a vientos rotando al noreste el lunes."Será un día ventoso netamente, superando las ráfagas los 40 km/h con condiciones de cielo parcial nublado, y una temperatura que tímidamente comenzará a ascender, previéndose máximas de 24 °C", precisó.

De esta forma e impulsado por las ráfagas continuas, un aire más cálido del norte hará ingreso al territorio, traccionando las temperaturas la jornada del 21 de octubre hasta 28 °C.

Pronóstico del tiempo para el AMBA durante el fin de semana

Viernes 17 de octubre

Cielo mayormente nublado

Temperatura mínima: 22° C

Temperatura máxima: 16° C

Sábado 18 de octubre

Cielo algo nublado

Temperatura mínima: 22° C

Temperatura máxima: 13° C

Domingo 19 de octubre

Cielo parcialmente nublado