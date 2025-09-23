Humedad, calor y alerta de precipitaciones, ¿cuándo vuelve a llover en el AMBA?

Tras una primera semana de la primavera demarcada por la alta humedad y temperaturas cálidas, las lluvias volverán a posicionarse sobre la región rioplatense.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el regreso de las tormentas y precipitaciones de elevada intensidad a las localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Tras una primera semana de la primavera demarcada por la alta humedad y temperaturas cálidas, las lluvias se posicionarán sobre la región rioplatense en las primeras horas sábado 27 de septiembre.

"El sistema tendrá un desplazamiento muy rápido, y para la primera mitad del sábado 27 afectará en mayor medida las provincias de Córdoba y Buenos Aires, en donde podrían reportarse tormentas de magnitud con lluvias localmente superiores a 50 mm en pocas horas", puntualizó el meteorólogo Christian Garavaglia en Meteored.

Pronóstico de lluvias y tormentas en Argentina

Previo al arribo al AMBA, el viernes 26 la zona este de La Pampa y Río Negro registrará lluvias de intensidad media en las primeras horas de la jornada.

"A partir del viernes 26 se producirá un marcado desmejoramiento de las condiciones de tiempo en gran parte de la cordillera argentina, desde la Patagonia hasta la región del NOA, con fuertes vientos y precipitaciones", completó Garavaglia.

Por la tarde/noche, las cuyanas de Mendoza y San Luis, al igual que Córdoba y el centro-norte de La Pampa se verán afectadas por tormentas fuertes.

Desde el sábado 27 y al igual que el AMBA, las provincias del NOA también serán golpeadas por un sistema de precipitaciones que se extenderá desde Santa Fe y Córdoba hasta las del extremo norte de Salta, Jujuy y Formosa.

Pronóstico del tiempo semanal para la Ciudad de Buenos Aires

Miércoles 24 de septiembre

Cielo parcialmente nublado

Temperatura mínima: 8° C

Temperatura máxima: 17° C

Jueves 25 de septiembre

Cielo algo nublado

Temperatura mínima: 9° C

Temperatura máxima: 19° C

Viernes 26 de septiembre

Cielo mayormente nublado

Temperatura mínima: 12° C

Temperatura máxima: 23° C

Sábado 27 de septiembre

Chaparrones / Lluvias aisladas