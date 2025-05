Anticipan tormentas para más de 30 localidades: ¿Qué prevé el pronóstico del tiempo?

Anticipan tormentas para más de 30 localidades.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó en su pronóstico del tiempo una alerta meteorológica amarilla por fuertes tormentas que tendrán lugar en las próximas horas en al menos 30 localidades: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

El organismo especializado en el clima precisa al respecto, en su sitio web oficial, que son tres las provincias que se encuentran afectadas por estos fenómenos: se trata de gran parte de Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

Las actividades climatológicas mencionadas en la alerta amarilla, en tanto, son consideradas como “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta meteorológica amarilla por fuertes tormentas: ¿Qué dice el pronóstico?

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó, una alerta meteorológica amarilla que tendrá lugar durante la jornada de este lunes, en el inicio de una nueva semana, en las provincias de Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

Estas son las zonas afectadas por la alerta meteorológica.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, intensas ráfagas, y abundante caída de agua en cortos periodos”, indica el organismo.

Al tiempo, la entidad especializada en el clima agrega: “En las provincias del norte del país se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

En detalle, las localidades afectadas son: Bermejo, Matacos y Ramón Lista; Patiño; Noroeste de Almirante Brown y Noroeste de General Güemes; Maipú, Sudeste de Almirante Brown y Sudeste de General Güemes; Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O'Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá y Veinticinco de Mayo; así como Este de Alberdi, Este de Copo y Este de Moreno, conforman el conjunto de localidades proporcionadas.

El SMN precisó en su sitio web oficial una serie de recomendaciones para que la población de estas provincias no corra riesgo desde su salud pese a estos fenómenos. Estas son:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.