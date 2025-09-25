Alerta en el AMBA por una nueva ciclogénsis: ¿Cuándo llueve?

Según el reporte meteorológico desprendido del modelo de precipitaciones publicado por el SMN, las lluvias arribarán a la región a partir de las 6 am,

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó la alerta por el impacto de una nueva ciclogénesis que golpeará a las localidades que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El frente de tormentas que tendrá lugar el sábado e que irrumpirá el clima primaveral, estará precedido por una fuerte intensificación del viento noreste entre el jueves y el viernes con ráfagas que podrán superar los 50 km/h.

"Para el viernes se espera la jornada más ventosa en Buenos Aires, con ráfagas que podrían rondar o levemente superar los 50 km/h del noreste", precisó el meteorólogo Christian Garavaglia en Meteored.

¿Qué es una ciclogénesis?

Según la Real Academia Española (RAE), la ciclogénesis es el desarrollo o consolidación de un sistema de baja presión en la atmósfera, que puede ir acompañado de la formación de nubes, fuertes vientos y lluvias.

"En meteorología distinguimos varios tipos de ciclones, destacando dos tipos de formaciones de gran escala: los ciclones tropicales y los ciclones extratropicales. Los ciclones tropicales, también conocidos como huracanes o tifones, se forman sobre regiones oceánicas de aguas cálidas y tienen una extensión horizontal de entre 200 y 1000 kilómetros. Si bien tienen un gran potencial de destrucción, generando pérdidas humanas y daños por sus fuertes vientos e inundaciones asociadas, estos sistemas se desarrollan muy lejos de nuestro país", subrayó la licenciada en Meteorología y Ciencias de la Atmósfera facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Florencia Solari.

Alerta de ciclogénesis: ¿Cuándo llueve en el AMBA?

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y las localidades linderas del Conurbano bonaerense que integran el AMBA registrarán el impacto de la ciclogénesis el sábado 27 de septiembre desde las primeras horas de la jornada.

Según el reporte meteorológico desprendido del modelo de precipitaciones publicado por el SMN, las lluvias arribarán a la región a partir de las 6 am, para alcanzar su máxima intensidad desde las 9 am.

CABA | Pronóstico del tiempo para el fin de semana

Viernes 26 de septiembre

Mayormente nublado

Temperatura mínima: 12° C

Temperatura máxima: 22° C

Sábado 27 de septiembre

Tormentas aisladas

Temperatura mínima: 14° C

Temperatura máxima: 18° C

Domingo 28 de septiembre

Algo nublado