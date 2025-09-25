Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el jueves 25 de septiembre de 2025

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada mayormente despejada y con pocas probabilidades de lluvia para este jueves 25 de septiembre en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Está previsto un día templado, con brisa agradable y una noche más fresca, a la vez que confirma un ascenso leve de la temperatura para el viernes y un sábado con ráfagas que puede sentirse incómodo al aire libre.
Si tenés planes al aire libre, la jornada será en general favorable: sol y viento moderado por la tarde, pero guardá una capa liviana para la noche —las mínimas se mantienen varios grados por debajo de las máximas— y atención al sábado, cuando el viento se intensifica y puede complicar actividades en parques y paseos.
Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para el jueves
En la capital provincial, el jueves asoma con máxima aproximada de 24° y mínima alrededor de 10°, cielo mayormente soleado y brisa matinal que se mantiene durante la tarde. Es un día típico de primavera temprana: agradable durante la exposición al sol, fresco al atardecer.
El fin de semana muestra tendencia a temperaturas algo más altas el viernes y a jornadas ventosas el sábado, por lo que es recomendable planificar actividades al aire libre para el jueves o la tarde del viernes.
Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para el jueves
El pronóstico para esta ciudad indica un jueves con cielo mayormente despejado, una máxima en torno a 22° y una mínima cercana a 8°, con brisa que hará la jornada cómoda para actividades al aire libre. El sol domina la mayor parte del día y no se esperan lluvias significativas.
Para el viernes se proyecta un leve aumento de la temperatura (hasta 23°) y algo más de nubosidad; mientras que el sábado se mantiene la amplitud térmica pero con viento más marcado durante la jornada. Si planeás salir en bici o hacer un asado en el parque, tené en cuenta que el viento puede ser protagonista hacia el fin de semana.
Las recomendaciones del SMN para el clima del jueves
- Ropa en capas: remera o camisa liviana, además de una campera o buzo fino para la noche.
- Protector solar si vas a permanecer al sol más de 20–30 minutos: la radiación ya sube en primavera.
- Sin paraguas necesario: 0% de probabilidad de lluvia según el pronóstico del SMN.
- Chequear el pronóstico oficial y las alertas en tiempo real a través del sitio web o la aplicación del SMN.