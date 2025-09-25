Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el jueves 25 de septiembre de 2025

Jueves 25 de septiembre con tiempo agradable en Rosario y Santa Fe.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada mayormente despejada y con pocas probabilidades de lluvia para este jueves 25 de septiembre en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Está previsto un día templado, con brisa agradable y una noche más fresca, a la vez que confirma un ascenso leve de la temperatura para el viernes y un sábado con ráfagas que puede sentirse incómodo al aire libre.

Si tenés planes al aire libre, la jornada será en general favorable: sol y viento moderado por la tarde, pero guardá una capa liviana para la noche —las mínimas se mantienen varios grados por debajo de las máximas— y atención al sábado, cuando el viento se intensifica y puede complicar actividades en parques y paseos.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para el jueves

En la capital provincial, el jueves asoma con máxima aproximada de 24° y mínima alrededor de 10°, cielo mayormente soleado y brisa matinal que se mantiene durante la tarde. Es un día típico de primavera temprana: agradable durante la exposición al sol, fresco al atardecer.

El fin de semana muestra tendencia a temperaturas algo más altas el viernes y a jornadas ventosas el sábado, por lo que es recomendable planificar actividades al aire libre para el jueves o la tarde del viernes.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para el jueves

El pronóstico para esta ciudad indica un jueves con cielo mayormente despejado, una máxima en torno a 22° y una mínima cercana a 8°, con brisa que hará la jornada cómoda para actividades al aire libre. El sol domina la mayor parte del día y no se esperan lluvias significativas.

Para el viernes se proyecta un leve aumento de la temperatura (hasta 23°) y algo más de nubosidad; mientras que el sábado se mantiene la amplitud térmica pero con viento más marcado durante la jornada. Si planeás salir en bici o hacer un asado en el parque, tené en cuenta que el viento puede ser protagonista hacia el fin de semana.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para el clima del jueves