El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el arribo de un nuevo frente frío durante la primera semana de la primavera 2025 en Argentina.

Luego de las precipitaciones y alertas por tormentas fuertes del viernes, sábado y domingo que dejó saldos comprometedores en localidades de la costa bonaerense como Mar del Plata, donde se registraron caídas de árboles y semáforos, voladuras de techos y calles anegadas, el clima adoptará desde el lunes 22 un estatus gélido con chances de heladas.

"La primera semana de primavera arranca con un patrón dominado por vientos del sur y mañanas frías, aunque con la promesa de una recuperación térmica hacia mediados de semana gracias al retorno del viento norte", señaló la meteoróloga y vocera del SMN, Cindy Fernández, en Meteored.

¿Cómo estará el clima durante la primera semana de la primavera en Argentina?

El SMN activó este lunes la alerta amarilla por vientos fuertes que se asentarán en la zona sureste de la costa bonaerense, de Río Negro, Santa Cruz y el pleno del territorio de la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.

De acuerdo al informe matutino emitido por organismo oficial, las áreas se verán afectadas por vientos con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 75 km/h.

"Evitá actividades al aire libre. Asegurá los elementos que puedan volarse y mantenete informado por autoridades", sumó el SMN en su apartado de advertencias.

En paralelo, los distritos de Cuyo, Noroeste y de la Mesopotamia argentina verán buenas condiciones climáticas y sin chances de precipitaciones hasta el viernes, excepto misiones. Las temperaturas mínimas promediarán los 12° C y las máximas los 27° C, con picos de hasta 32° C.

En la región pampeana, la variabilidad dirá presente: a diferencia de Córdoba, Santa Fe y La Pampa sin lluvias hasta el jueves, la provincia de Buenos Aires podría registrar caída de agua en la zona de la Bahia de Samborombon y centro del territorio.

Finalmente, la Patagonia mostrará precipitaciones en el inicio de la semana y vuelven las chances de nevadas en Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur para el viernes 26 de septiembre.

Pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires

Lunes 22 de septiembre

Cielo parcialmente nublado

Temperatura mínima: 9° C

Temperatura máxima: 19° C

Martes 23 de septiembre

Cielo parcialmente nublado

Temperatura mínima: 9° C

Temperatura máxima: 18° C

Miércoles 24 de septiembre

Cielo parcialmente nublado

Temperatura mínima: 9° C

Temperatura máxima: 18° C

Jueves 25 de septiembre

Cielo parcialmente nublado

Temperatura mínima: 10° C

Temperatura máxima: 20° C

Viernes 26 de septiembre

Mayormente nublado