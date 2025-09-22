Clima hoy y pronóstico del tiempo en CABA y el conurbano: cómo será el lunes 22 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para el 22 de septiembre en Buenos Aires y el conurbano y adelantó cómo continuará el clima durante el fin de semana. Este lunes, se espera que el cielo esté algo nublado, la temperatura se ubicará entre una mínima de 10 grados y una máxima de 20 grados.

El martes 23, de acuerdo al SMN, habrá algo de nubosidad y la temperatura comenzará en una mínima de 9 grados y llegará a alcanzar una máxima de 20 grados. Para el miércoles 24, se espera que el cielo esté mayormente nublado y la temperatura se encuentre entre una mínima de 11 grados y una máxima de 19 grados.

Últimos días del invierno 2025: el informe del Servicio Meteorológico Nacional

El documento que compartió el SMN prevé las temperaturas en todo el territorio nacional desde el primer día de junio hasta el último día de agosto. Lo llamativo de la información son las temperaturas: serán más altas de lo normal para la época, fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires y en el Área Metropolitana.

La región de la capital y del conurbano bonaerense presenta, de acuerdo al mapa que publicaron los especialistas, un 45% de probabilidad de que las temperaturas sean superiores a las habituales. Mientras tanto, en el sur del país, a partir del Río Colorado -que delimita las provincias de Río Negro y Neuquén, donde empieza la Patagonia- la oportunidad de temperaturas por encima del promedio giran alrededor del 50%. La zona noroeste y noreste en general también maneja los mismos números.

Mientras que la zona centro del país sería la menos afectada, con un 40% de probabilidad de manejar temperaturas normales en cuanto al promedio para la época del año. Se trata de las provincias de Formosa, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y el este de San Luis. Sin embargo, no se descarta que pueda haber cambios en cuánto al pronóstico. "Puede haber variantes en el corto plazo que generan temperaturas extremadamente bajas", sostuvieron desde el SMN, por lo que recomiendan mantenerse atentos a los avisos climáticos diarios y semanales.

Además, el informe meteorológico incluyó un mapeo respecto a la probabilidad de lluvias, con el foco puesto en las probabilidades por región, el cual no se distanció del mapa de las temperaturas. Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, Formosa y el este de Salta son las provincias con probabilidades de lluvias del 40-45% por encima de lo habitual. Al tiempo que el sur de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, se dará un fenómeno a la inversa, son áreas con un 40-45% de probabilidad por debajo de lo normal.