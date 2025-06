En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un alerta amarilla en diversas zonas del territorio argentino, para la tarde de este martes 17 de junio, a causa de importantes ráfagas de viento que podrían alcanzar y superar los 110 kilómetros por hora. Hasta el momento, la advertencia sólo rige para cuatro provincias que pertenecen a la zona cordillerana del país.

Según indicaron desde el SMN, los vientos provenientes del sector oeste del territorio reflejarán velocidades sostenidas que oscilarán entre los 50 y los 75 km/h; pero cabe señalar que las más intensas superarán los 110 km/h en algunas regiones. Específicamente, en aquellas que se encuentran en la zona de la alta cordillera.

A través del alerta meteorológico, se encendieron importantes advertencias en la zona cordillerana de las provincias de Jujuy (Cochinoca, Humahuaca, Santa Catalina, Tilcara y Yavi) y Salta (zona de punas de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinas) y también en las regiones altas de montaña y el centro de Catamarca (Antofagasta de la Sierra, Belén, Cafayate, San Carlos, Tinogasta, Santa María y Tafí del Valle) y La Rioja (Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia, San Blas de los Sauces, Coronel Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina).

En el caso del nivel amarillo de alerta, el Servicio Meteorológico sostiene que las regiones atravesadas por los fuertes vientos pueden enfrentar "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas". Y añadieron: "El área será afectada por vientos intensos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h, con ráfagas que podrían superar los 110 km/h. Las mayores intensidades se esperan en las zonas de alta cordillera".

Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante el alerta amarilla por vientos

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.



Alerta por fuertes tormentas en el Litoral

Mientras el norte cordillerano atraviesa una compleja situación por ráfagas de viento sostenidas, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó un segundo alerta amarillo en la zona del Litoral debido a las fuertes tormentas que se registrarán al norte de la provincia de Corrientes. Las localidades de Ituzaingó, San Miguel, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé son algunas de las ciudades que se verán afectadas.

"El área será afectada tormentas y lluvias de variada intensidad, persistentes, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos", alertaron desde el organismo nacional. Y agregaron: "Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual".

Entre las principales recomendaciones del SMN, figura: no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no buscar refugio cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo. Además, ciudadanas y ciudadanos deben estar atentos a la caída de granizo y a la información de las autoridades, en caso de que la situación escale.