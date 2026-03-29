Se esperan tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, con precipitaciones abundantes en cortos períodos.

Este domingo 29 de marzo, un frente de tormentas está causando complicaciones climáticas en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y gran parte del interior bonaerense, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que activó una alerta de nivel amarillo para estas zonas.

La mañana comenzó con un cielo gris y pesado, mientras la humedad mantenía el ambiente cargado. Cerca de las 9, las primeras lluvias hicieron su aparición, dando inicio a un episodio que se espera incluya tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, con precipitaciones abundantes en cortos períodos.

El SMN advirtió que, además de la lluvia, se esperan fenómenos eléctricos, ocasional granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 80 km/h. Las precipitaciones acumuladas se estiman entre 30 y 50 mm, pero en ciertos sectores pueden superar esos valores.

Durante la jornada, se registrarán diluvios intensos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que confirmarán la vigencia de la alerta y podrían generar complicaciones en varios puntos.

Esta situación climática ocurre después de que fuertes tormentas causaran graves daños en Córdoba y Santa Fe, donde cayeron más de 200 milímetros de agua en pocas horas, provocando inundaciones en distintas zonas.

¿Qué significa la alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional?

La alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que representan un riesgo para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, por lo que es importante que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias.

Otras zonas del país bajo alerta

Por otra parte, el SMN también emitió un informe especial por las temperaturas anormales que afectan al norte y centro del país, incluida la provincia y ciudad de Buenos Aires. Este fenómeno, vinculado a un bloqueo atmosférico, persistirá durante toda la semana y provocará máximas que podrían llegar a 40 grados en las regiones más cálidas.

Más allá del AMBA, las alertas amarillas también se extienden a la zona cordillerana y la Patagonia. En particular, se esperan fuertes precipitaciones en el sudoeste de Río Negro, noroeste de Chubut y extremo sudoeste de Santa Cruz.

Además, rige una advertencia por vientos intensos en toda la provincia de Santa Cruz y el sector sudoeste de Chubut, con velocidades que oscilarán entre 40 y 65 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Pronóstico extendido para Buenos Aires y alrededores