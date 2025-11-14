A qué hora va a hacer más calor hoy, viernes 14 de noviembre: la temperatura y las posibles tormentas.

Este viernes 14 de noviembre de 2025, la temperatura en Buenos Aires van a alcanzar a los 29°C. Para algunas zonas del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta amarilla y naranja por fuertes tormentas con lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento.

Según el SMN, permanecerá soleado durante todo el día con una mínima de 18 grados y una máxima de 29. El pico más alto de calor será entre las 15 y las 17 de la tarde con 29 grados, de acuerdo con Meteored.

El clima por horas

12:00 : 27°C.

13:00 : 28°C.

14:00 : 28°C.

15:00 : 29°C.

16:00 : 29°C.

17:00 : 29°C.

18:00 : 28°C.

19:00 : 27°C.

20:00 : 26°C.

21:00 : 25°C.

22:00 : 25°C.

23:00 : 24°C.

24:00: 24°C.

Cuándo se acercan las tormentas y qué zonas serán las más afectadas

Según el SMN, las tormentas comenzarán este viernes 14 de noviembre en el norte del país durante la tarde, con actividad eléctrica y lluvias de variada intensidad en varias provincias. Las áreas más afectadas por las tormentas serán Chaco, Formosa, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, San Juan y Mendoza, todas bajo alerta amarilla.

En Santiago del Estero, se anunció un aviso amarillo desde las 03:00 hasta las 08:59 y desde las 09:00 hasta las 02:59 del día siguiente, sábado 15. En Mendoza, el momento de mayor riesgo será durante la tarde y la noche, con fuertes tormentas y granizo en zonas de alerta naranja. En Neuquén y el norte de Santa Cruz, se esperan tormentas acompañadas de ráfagas de hasta 120 km/h.

Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), el SMN pronosticó que las tormentas llegarían durante la noche del sábado 15 y podrían extenderse hacia la madrugada del domingo 16.

Qué significan los colores de las alertas del SMN

Según el sitio web del SMN, estos son los significados de las diferentes alertas:

1. Nivel rojo - Seguí instrucciones oficiales

Se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.

2. Nivel naranja - Preparate

Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

3. Nivel amarillo - Informate

Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

4. Nivel verde - Tranquilidad

No se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.