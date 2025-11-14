Clima hoy con calor en Santa Fe y Rosario: las temperaturas para el viernes 14 de noviembre de 2025

El viernes 14 de noviembre será un día cálido y nublado en Santa Fe y en Rosario.

El clima en la región vuelve a mostrar su cara de primavera intensa: calor, humedad y cielos grises. Tanto Santa Fe capital tanto Rosario tendrán un viernes mayormente nublado, con máximas que rondarán los 30° y sin chances de precipitaciones. Pero el descanso no durará mucho: el domingo 16 de noviembre podrían llegar tormentas y un cambio de aire.

De acuerdo a los pronósticos difundidos en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada del viernes marcará el inicio de un fin de semana variable, con el sábado aún cálido y parcialmente soleado, y un domingo más inestable, donde la probabilidad de lluvias trepa al 40% en la región.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este viernes

En la capital provincial, el viernes amanecerá con 17° y alcanzará una máxima de 29° durante la tarde. También predominarán las nubes y la sensación térmica será elevada.

Las probabilidades de lluvia se mantienen casi nulas (entre 0 y 10%), pero la inestabilidad podría aumentar el domingo, con posibles tormentas eléctricas hacia la tarde y noche.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este viernes

En la ciudad de la bandera, la temperatura mínima será de 16° y la máxima de 31°. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante todo el día, sin probabilidades de lluvia y con vientos leves del sector norte.

La humedad y el calor marcarán el pulso de la jornada, típica de mediados de noviembre. Hacia la noche, el termómetro apenas descenderá a los 24°, lo que anticipa un sábado que seguirá caluroso.

Pronóstico de Rosario.

Recomendaciones del SMN para el clima del viernes

Vestite liviana, pero evitá ropa muy oscura: la nubosidad no impide que la sensación térmica sea alta.

la nubosidad no impide que la sensación térmica sea alta. Protector solar igual, aunque esté nublado: los rayos UV atraviesan las nubes.

los rayos UV atraviesan las nubes. Hidratate bien durante toda la jornada ; la combinación de calor y humedad puede provocar cansancio o dolor de cabeza.

; la combinación de calor y humedad puede provocar cansancio o dolor de cabeza. La temperatura seguirá alta incluso después del atardecer (23–24° aprox.), así que conviene mantener la ropa liviana.

No se esperan lluvias , por lo que no es necesario paraguas ni abrigo extra.

, por lo que no es necesario paraguas ni abrigo extra. Ideal para hacer actividad física o social al aire libre, aunque mejor después de las 20, cuando el calor empieza a aflojar.

Pronóstico extendido: ¿cómo seguirá el clima del fin de semana?

El sábado 15 repetirá el patrón de calor en ambas ciudades, con máximas cercanas a los 31° y cielo parcialmente despejado. Sin embargo, el domingo 16 traerá un cambio de tiempo, con lluvias aisladas y posibles tormentas hacia el final del día. El alivio térmico llegará recién el lunes 17, cuando las temperaturas se ubiquen entre los 18° y 25°.