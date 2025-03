Ciudadela: la trama secreta del brutal crimen en el que decapitaron a un hombre y el rol de “El Carnicero”

Brunildo Sánchez Concepción fue brutalmente asesinado en una pensión de Ciudadela la semana pasada y luego de decapitado, su cabeza fue arrojada a la basura. Su cuerpo, encontrado escondido en la pensión, reveló que fue asesinado a golpes y cortado con un elemento que podría haber sido un machete. Después del trabajo de los investigadores y denuncias que apuntaban al precario alojamiento vinculado a la compraventa de estupefacientes y al lugar donde se realizaban ranchadas que reunían a adictos y a delincuentes, hubo dos detenidos iniciales; uno de los jóvenes que descartó el bolso con la cabeza en la basura y el dueño del lugar, que resultó ser amigo de la víctima y declaró casi de inmediato que desconocía que su cuerpo estaba escondido en su pensión.

La causa que investiga la fiscal Melisa Di Giorgio arrojó un tercer nombre, Cristian Oviedo, un hombre de 45 años que estaba prófugo hasta que, casi de casualidad, terminó detenido. El delincuente fue atrapado por la Policía de la Ciudad después de robar un local de Liniers durante la madrugada del viernes pasado. Según el parte policial, Oviedo junto a un cómplice menor de edad, rompieron los vidrios de un local y robaron cajas con medias. Tras un operativo, los dos fueron detenidos y en la comisaría descubrieron que tenía un pedido de captura del Juzgado de Garantías de San Martín por el crimen de Ciudadela.

Según la investigación, el dominicano Sánchez Concepción había convencido a los sospechosos del crimen para que reúnan dinero y él les conseguiría estupefacientes y también los revendería. De esta forma habría logrado hacerse de algo más de 50 mil pesos pero las drogas y el dinero desaparecieron. Esa deuda llevó a que Sánchez Concepción fuera cercado por sus acreedores y golpeado brutalmente. Allí, entiende la investigación y según determinó la autopsia, murió a causa de los golpes. Luego fue decapitado y su cabeza descartada. Allí entra en juego para los investigadores el rol de Cristian Oviedo, el último detenido, un hombre que registra trabajos como carnicero pero que luego se relacionó con el mundo del hampa y así terminó detenido.

Otro punto que los investigadores no pasan por alto son los antecedentes de la víctima. El dominicano Brunildo Sanchez Concepción registra varios antecedentes por delitos menores pero también un antecedente por uno grave, el abuso sexual de su propio hijo en 2014. Además, los investigadores identificaron al hombre decapitado tras encontrar sus datos en el Registro Penitenciario, donde figura que cumplió condena en el Servicio Penitenciario Federal, donde le otorgaron el DNI argentino. Desde esa época, su domicilio figura en la zona del Bajo Flores, donde los investigadores supieron que vivía en situación de calle y creen que dormía en un auto abandonado, lugar que intercalaba con la pensión que funcionaba como aguantadero y donde fue asesinado.

Ahora, con el relato de algunos testigos y las declaraciones de los detenidos, la Justicia busca avanzar en la investigación para determinar quiénes fueron los asesinos y por qué decidieron decapitarlo pero no descartar todo el cuerpo sino que se deshicieron de la cabeza pero no pudieron o no se animaron a desechar el resto del cuerpo. Además, se esperan distintos estudios médicos y psiquiátricos de los detenidos ya que la mecánica demuestra mucho odio y ensañamiento. En ese camino avanzan los investigadores con el fin de confirmar la hipótesis de la deuda por drogas aunque no descartan que puedan surgir más imputados y alguna otra hipótesis con el correr de la investigación.