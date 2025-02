Cambios en la ley de ciudadanía italiana que podrían afectar a los argentinos

La ciudadanía italiana ahora tiene nuevas reglas que podrían complicar tu trámite.

Tener la ciudadanía italiana es el sueño de muchos argentinos que buscan oportunidades en Europa. Sin embargo, una nueva interpretación de la ley italiana podría complicar el trámite para algunos. Acá te contamos todo lo que tenés que saber sobre estos cambios y cómo podrían afectarte.

¿Qué cambió en la ley de ciudadanía italiana?

Hasta ahora, la ciudadanía italiana se transmitía por "ius sanguinis", es decir, por derecho de sangre. Esto significa que si tus antepasados eran italianos, vos también podías serlo, sin importar dónde hayas nacido. Pero una reciente modificación en la interpretación del artículo 8 de la Ley 555 de 1912 cambió las cosas.

Antes, si un antepasado italiano se naturalizaba en otro país (por ejemplo, Argentina), sus descendientes igual podían acceder a la ciudadanía. Ahora, según la nueva interpretación del artículo 12, si tu antepasado se naturalizó cuando su hijo era menor de edad, ese hijo (y, por ende, vos) perdería el derecho a la ciudadanía italiana.

¿Por qué? Porque al ser menor, no tenía la "patria potestad" para mantener la ciudadanía que le transmitía su padre. Esto significa que si tu abuelo se naturalizó argentino cuando tu papá tenía menos de 21 años, tu papá (y vos) ya no podrían acceder a la ciudadanía italiana.

¿Quiénes son los más afectados por este cambio?

Esta modificación impacta directamente en los descendientes de italianos cuyo antepasado se naturalizó en otro país cuando su hijo era menor de edad. Por ejemplo:

Si tu bisabuelo nació en Italia y se naturalizó argentino cuando tu abuelo tenía 15 años, tu abuelo perdería el derecho a la ciudadanía.

Como consecuencia, tu papá y vos tampoco podrían acceder a ella.

Este cambio afecta especialmente a aquellos que están en proceso de juntar la documentación o que planeaban iniciar el trámite en el futuro.

¿Cómo saber si mi antepasado se naturalizó?

Para confirmar si tu antepasado se naturalizó, es clave obtener el certificado de la Cámara Nacional Electoral. Este documento te va a permitir saber la fecha exacta en la que tu familiar italiano se convirtió en ciudadano argentino y la edad que tenía su hijo en ese momento.

Si tu antepasado se naturalizó, podrías perder el derecho a la ciudadanía italiana.

Si tu antepasado no se naturalizó o lo hizo después de que su hijo cumpliera 21 años, no habría problema. Pero si la naturalización ocurrió antes, lamentablemente, el trámite de ciudadanía italiana ya no sería posible.

¿Qué documentos necesitás para tramitar la ciudadanía italiana?

Si todavía estás dentro de los requisitos, estos son los documentos que vas a necesitar:

Del antepasado italiano:

Partida de nacimiento original.

Acta de matrimonio (si aplica).

Certificado de defunción (si aplica) o DNI.

Certificado de la Cámara Nacional Electoral que confirme si se naturalizó o no.

De todos los descendientes en la línea:

Partida de nacimiento.

Acta de matrimonio (si aplica).

Certificado de defunción (si aplica) o DNI.

¿Dónde se tramita la ciudadanía italiana?

El trámite se realiza en el Consulado italiano que corresponde a tu lugar de residencia. Para saber cuál te toca, podés consultar el sitio web de la Embajada de Italia en Argentina.

Consultá los documentos clave para saber si aún podés tramitar la ciudadanía.

Es muy importante que te asegures de tener todos los documentos en regla antes de iniciar el proceso, ya que cualquier error puede retrasar el trámite.

¿Qué pasa si ya no puedo acceder a la ciudadanía italiana?

Si descubrís que tu antepasado se naturalizó cuando su hijo era menor de edad, lamentablemente, no vas a poder obtener la ciudadanía italiana. Sin embargo, siempre es recomendable consultar con un especialista en derecho migratorio para explorar otras opciones o verificar si hay excepciones que apliquen a tu caso.