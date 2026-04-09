TED eligió a Buenos Aires: la idea argentina que dará que hablar a nivel mundial

TED, la plataforma mundial que convirtió en famosas frases como "las ideas valen la pena ser difundidas", acaba de elegir a nueve ciudades del planeta para una misión especial: encontrar pensadores capaces de subir a su escenario principal y plantar una semilla que luego recorra el mundo. Y Buenos Aires forma parte de esa lista.

La capital argentina fue seleccionada junto a Chicago (Estados Unidos), Amman (Jordania), Lagos (Nigeria), Mumbai (India), Sydney (Australia), Singapur, Atenas (Grecia) y Londres (Reino Unido).

Entre septiembre y diciembre de 2025, cada sede organizó su propio evento local, preseleccionó a diez oradores y eligió una idea ganadora. Las nueve propuestas seleccionadas viajarán a Vancouver (Canadá) entre el 13 y el 17 de abril para ser presentadas en el escenario principal de TED.

Buenos Aires no llegó ahí por casualidad. Detrás está el trabajo de TEDxRíodelaPlata, la organización porteña que durante años se consolidó como uno de los eventos TEDx más relevantes del mundo. Su capacidad para detectar talento, curar ideas con potencia y acompañar a los oradores la convirtió en un referente. Tanto que fue la única ciudad de habla hispana convocada para esta iniciativa global.

Kelly Stoetzel, curadora de TED y responsable del proyecto, explicó: "El equipo de TEDxRíodelaPlata lleva años descubriendo y poniendo en valor grandes ideas que nacen en Argentina. Ese trabajo de curaduría logró convocar a un grupo muy sólido de postulantes, y la comunidad que construyeron acompañó con entusiasmo y energía en todo el proceso".

Por su parte, Hache Merpert, director de TEDxRíodelaPlata, celebró: "Desde el año 2009 nos propusimos transformar a hacedores y pensadores argentinos increíbles de todos los campos en estrellas de rock. Estamos felices porque esto muestra que lo que hacen nuestros oradores está en primer nivel mundial".

La idea que representa a Buenos Aires

El elegido fue Joaquín Navajas, científico del comportamiento, profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella y director del Laboratorio de Neurociencia. Su charla parte de una pregunta provocadora y algo polémica: "Si no confiamos en una votación para resolver un problema matemático complejo, ¿por qué asumimos que funciona para decisiones políticas?".

Navajas toma como punto de partida a Jorge Luis Borges, quien en su momento desconfió de la democracia bajo esa misma lógica. A partir de allí, recorre experimentos clásicos sobre sabiduría colectiva e investigaciones propias para llegar a una conclusión contraintuitiva: incluso en contextos de fuerte desacuerdo, una sociedad puede producir formas de inteligencia colectiva. En otras palabras, la polarización no es necesariamente negativa. Bajo ciertas condiciones, el desacuerdo puede mejorar la calidad de las decisiones grupales.

La propuesta invita a correrse de una mirada lineal sobre la polarización y observarla desde otro ángulo, apoyándose en evidencia científica y en experiencias sociales concretas. La charla, que se presentará en Vancouver, consolidará a Buenos Aires como un punto de referencia para el pensamiento innovador en el mundo hispanohablante.