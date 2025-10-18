Saucony Baires 15K: todo lo que tenes que saber de la carrera

La Ciudad de Buenos Aires será escenario el próximo domingo 19 de octubre de la segunda edición de la carrera Saucony Baires 15K 2025.

El evento que contará con más de 6000 inscriptos tendrá como punto de partida la intersección entre Figueroa Alcorta y Dorrego en el barrio porteño de Palermo y recorrerá las inmediacones del Museo Sitio de Memoria ESMA y el Estadio Monumental, para regresar nuevamente a Palermo y pasar por el Lago Regatas y el monumento William Morris.

“Desde la marca, vamos a vivir una carrera ideal para buscar tiempos o simplemente disfrutar del running. Estamos muy entusiasmados y contentos de poder compartir esta segunda edición con amigos y runners, sumando kilómetros juntos. Con Saucony vamos a copar BAIRES otra vez”, destacó Juan Martín Petrucci, Brand Manager de Saucony.

Saucony Baires 15k 2025: horarios y recorrido oficial

El próximo domingo 19 de octubre las calles de la Ciudad se pintarán de citron y negro para vivir Saucony Baires 15K en sus dos distancias, 15K Y 5K.

Con la largada pautada para las 7.30 en Figueroa Alcorta y Dorrego, los participantes pasarán por el estadio GEBA. Más tarde, en el barrio de Nuñez, recorrerán primero Museo Sitio de Memoria ESMA y luego el Estadio Monumental, para regresar nuevamente a Palermo y pasar por el Lago Regatas y el monumento William Morris.

También habrá una exhibición de las diferentes líneas de calzado de Saucony, patrocinadora de la competencia.

Saucony Baires 15k 2025: cronograma de cortes de calles

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) activará desde este viernes un fuerte operativo en el tránsito con cortes total y momentáneos.