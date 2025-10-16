El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires avanza con las obras de renovación en cuatro avenidas porteñas históricas: Pérez Galdós, Independencia, Fernández de la Cruz, Martín García. Mientras que los trabajos en Caseros ya fueron finalizados.

Los trabajos pertenecientes al programa "Avenidas Porteñas" buscan revitalizar las arterias elegidas por su valor simbólico, su dinámica comercial y la necesidad de reordenamiento urbano.

"Cada obra tiene un enfoque adaptado al perfil de la zona, pero todas comparten el mismo objetivo: recuperar el rol de las avenidas como ejes sociales, económicos y culturales de la vida porteña", señaló la cartera conducida por Pablo Bereciartua.

¿Qué obras se están realizando en las seis avenidas porteñas elegidas para su renovación?

Avenida Pérez Galdós

Nuevo boulevard central: Entre Caboto y Almirante Brown, para dividir el transito y generar descansos seguros para el peatón.

Mayor arbolado: Para mejorar la temperatura y calidad paisajística de la Avenida.

Ensanche de veredas: Para lograr cruces más seguros y aprovechar mejor las esquinas.

Canteros y Vegetación: Para reducir el efecto de la isla de calor.

Avenida Independencia

Con el objetivo de transformar la traza en un espacio más accesible, seguro y amigable con los vecinos, los trabajos incluyen:

Mayor arbolado: Para mejorar la temperatura y calidad paisajística de la Avenida.

Ensanche de veredas y esquinas: Para lograr cruces más seguros.

Canteros y Vegetación: Para reducir el efecto de la isla de calor.

Nueva iluminación y señalización: Para mayor seguridad y convivencia.

Avenida Fernández de la Cruz

La Ciudad avanza con las tareas a lo largo de 9 cuadras, entre Lisandro de la Torre y Avenida General Paz, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y la seguridad vial en esta zona de Villa Riachuelo.

Entre estas tareas se incluye:

Construcción de un boulevard parquizado.

Plantación de nuevo arbolado.

Incorporación de nueva iluminación.

Ensanchamiento de esquinas.

Avenida Martín García

Nuevo boulevard central parquizado.

Mayor arbolado e iluminación.

Nuevos cruces seguros con ensanchamiento de las esquinas.

Mejor señalización de los usos.

Avenida Caseros

Las obras de mejoras y renovación en esta arteria ya fueron finalizadas. La traza comprende entre la Avenida Entre Ríos y la calle Santiago del Estero, entre los barrios de Constitución y Barracas.