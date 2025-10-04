EN VIVO
Avenida porteñas: la Ciudad renovó por completo una de las avenidas emblemáticas

Las obras beneficiarán a los vecinos de los barrios porteños de Barracas y Constitución.

04 de octubre, 2025 | 11.18

El Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires finalizó los trabajos de renovación integral de la Avenida Caseros. El proyecto perteneciente al programa “Avenidas Porteñas”, beneficiará a los vecinos de los barrios porteños de Barracas y Constitución, mejorando la seguridad y logrando la devolución de la calidad urbana a un corredor clave del sur.

"Entre las calles Santiago del Estero y Avenida Entre Ríos, en el límite de Barracas y Constitución, construimos un boulevard central que divide los flujos, sumamos nuevo arbolado e iluminación, instalamos semáforos peatonales, y reforzamos la demarcación para carga y descarga", indicó el ministro Infraestructura y Movilidad de la Ciudad, Pablo Bereciartua, en X. 

Además de los trabajos sobre la Avenida Caseros iniciados en mayo, ya se avanza con obras en la Avenida Independencia y en la Avenida Pérez Galdós. Sobre esta última, se ejecutarán cuatro renovaciones:

 

  • Nuevo boulevard central: Entre Caboto y Almirante Brown, para dividir el transito y generar descansos seguros para el peatón.
  • Mayor arbolado: Para mejorar la temperatura y calidad paisajística de la Avenida.
  • Ensanche de veredas: Para lograr cruces más seguros y aprovechar mejor las esquinas.
  • Canteros y Vegetación: Para reducir el efecto de la isla de calor.

"Mejorar el espacio público no es solo infraestructura, es darle nuevos usos y oportunidades a los barrios, generar mayor movimiento comercial, mejor calidad ambiental y un espacio más seguro para los peatones", remarcó Bereciartua.

MÁS INFO

¿En qué consiste el programa “Avenidas Porteñas”?

El concurso “Avenidas Porteñas” lanzado el noviembre de 2024, busca valorizar la impronta simbólica, paisajística y ambiental de los trazados, reordenando sus usos y flujos, e incrementando la presencia peatonal y tiempo de estancia.

Coorganizado con SCA (Sociedad Central de Arquitectos) y auspiciado por FADEA (Federación Argentina de Entidades de Arquitectos), cada una de las arterias fueron seleccionadas por su valor simbólico, su dinámica comercial y la necesidad de reordenamiento urbano.

