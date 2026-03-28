Un hombre fue demorado en el barrio porteño de Recoleta acusado de efectuar disparos con un rifle de aire comprimido y arrojar objetos contundentes a los peatones, sin embargo, el señalado quedó en libertad.

Fuentes policiales informaron que un vecino denunció al presunto agresor, al advertir que hostigaba a los transeúntes desde el balcón de su departamento ubicado en la calle Anchorena al 1500.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Policía de la Ciudad, que allanaron la vivienda y secuestraron un rifle de aire comprimido junto a cajas con municiones, tras una investigación iniciada por el hecho ocurrido el 25 de marzo en esa misma cuadra.

A partir de la denuncia, se realizaron tareas investigativas que incluyeron el análisis de filmaciones aportadas por vecinos y trabajos de campo para establecer la identidad del sospechoso y su domicilio.

Con la orden judicial correspondiente, intervino personal del Grupo DOEM, que ingresó al departamento, logró reducir al acusado y procedió al secuestro del arma y los elementos utilizados.

En la causa intervino el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 27 que, tras la consulta policial, dispuso no adoptar ningún temperamento, por lo que el señalado quedó en libertad.

Confirman el regreso de la línea 148: el comunicado de la UTA

Hace más de dos semanas que la línea 148 de la empresa El Nuevo Halcón S.A., que recorre Florencio Varela, San Francisco Solano y la estación Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, dejó de funcionar. Este jueves se conoció que la Secretaría de Transporte de la Nación se comprometió a encontrar una solución para los más de 500 trabajadores afectados por el cierre, según informó la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

"Luego de más de 90 días, la Autoridad de Aplicación (Secretaria de Transporte) se ha comprometido a llegar a una solución que ampare a los 500 trabajadores y sus familias" el miércoles 1 de abril, aseguró la UTA mediante un comunicado.

Hace unos 10 días, se conoció que DOTA había emitido una propuesta a Transporte para que la Empresa San Vicente Sociedad Anónima de Transporte y que Expreso Quilmes (línea 98) -que está a cargo por partes iguales de DOTA y la Sociedad Anónima Expreso Sudoeste (SAES), que tiene a su cargo la línea 85- se hicieran cargo de los ramales a Solano y Varela, respectivamente, pero el Gobierno nacional no se pronunció al momento.

Con inforrmación de Noticias Argentinas