El 65% de los internados por COVID en CABA son no vacunados

Así afirmó el ministro de Salud porteño, quien destacó a su vez la importancia de la vacunación en la tercera ola de coronavirus.

En medio de la tercera ola de contagios por coronavirus en la Argentina, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós aseguró que el 65% de las camas de terapia intensiva está ocupado por personas no vacunadas. “Solo el 5% de los porteños, mayores de 18 años, no está vacunado o no completó el esquema, y utilizan el 65% de las camas de terapia intensiva”, afirmó.

Con 73.319 casos positivos notificados en las últimas 24 horas, Fernán Quirós ratifcó en declaraciones a radio CNN la importancia de la vacunación ante el avance de la variante ómicron y su relación con el rebrote de contagios en nuestro país, dado que la evolución de los cuadros de coronavirus se acentúa en las personas vacunadas o con esquemas incompletos.

“Los casos aumentan críticamente, pero gracias al alto grado de vacunación de los argentinos, hace que sean casos, pero con menos gravedad y necesidad de internación en hospitales”, observó.

“Hasta con la variante Delta, que genera una enfermedad pulmonar grave más importante que otras cepas, la doble vacuna descendía hasta el 90% el riesgo de llegar a terapia intensiva y eso explica por qué solo el 5% de los porteños, mayores de 18 años, que no está vacunado o no completó el esquema, utilizan el 65% de las camas de terapia intensiva”, afirmó.

“Quienes tienen las dos dosis tienen una protección enorme contra la enfermedad del coronavirus”, insistió.

En otro orden, el porteño fue consultado por la decisión de autorizar los autotest por parte de la ANMAT que fue cuestionada por su par en Provincia, Nicolás Kreplak y planteó reparos con respecto a la dinámica a aplicar.

“El planteo que hace (Kreplak) es válido. Lo que dice es ‘ojo que la gente se haga el autotest y perdamos el registro epidemiológico de lo que está pasando en la Argentina’. Necesitamos que esos testeos se registren en el sistema nacional de vigilancia”, afirmó.