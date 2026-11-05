Las reposeras tradicionales podrían empezar a perder protagonismo en las playas este verano. Una nueva alternativa de descanso gana popularidad entre quienes buscan mayor comodidad frente al mar: se trata de los sillones lounge y reclinables de exterior.

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Esta propuesta, que hasta hace poco estaba asociada principalmente a galerías y jardines, comenzó a trasladarse a los espacios. La idea es transformar la experiencia playera y ofrecer un descanso más parecido al que se puede disfrutar en el living de casa.

Cómo son los sillones que buscan reemplazar a las reposeras tradicionales

A diferencia de las sillas playeras convencionales, los nuevos modelos se destacan por sus respaldos multiposición. Este sistema permite modificar la inclinación según la actividad, ya sea permanecer sentado para leer o conversar hasta adoptar una postura mucho más horizontal para descansar bajo los rayos del sol.

Además, muchos de estos sillones incorporan apoyabrazos más amplios, apoyacabezas acolchados y telas sintéticas microperforadas que facilitan el secado después del contacto con el agua.

Así también, algunos diseños incluyen accesorios que buscan resolver necesidades cotidianas durante una jornada de playa. Entre ellos aparecen los soportes para bebidas y los bolsillos laterales, pensados para guardar distintos objetos personales y tenerlos siempre al alcance.

Por qué los turistas eligen esta nueva tendencia para la playa

Cada vez gana más importancia la posibilidad de pasar varias horas junto al mar sin resignar comodidad. En ese sentido, los sillones reclinables ofrecen una experiencia diferente a la de las reposeras clásicas.

La ergonomía es uno de sus principales atractivos de esta nueva tendencia que será furor en 2026. La posibilidad de ajustar el respaldo permite encontrar distintas posiciones de descanso, mientras que los apoyacabezas y los apoyabrazos brindan un soporte adicional.

Sus diseños incorporan materiales resistentes y accesorios para disfrutar de mayor comodidad.

Por otro lado, también influye la elección de los materiales. Las estructuras y telas están pensadas para soportar las condiciones propias del verano, como la exposición al sol, la arena y la salinidad del ambiente costero.

Los colores y diseños que marcan tendencia este verano

La renovación también se observa en la apariencia de estos muebles. Los colores llamativos y los diseños tradicionales comienzan a compartir espacio con propuestas de estética minimalista, que buscan integrarse visualmente con el entorno natural.

Entre las tonalidades que se destacan aparecen el beige, el gris topo y el verde oliva. Son alternativas más neutras que acompañan una tendencia orientada a combinar funcionalidad, comodidad y diseño.

Qué tener en cuenta antes de llevar un sillón reclinable a la playa

Aunque sus ventajas son numerosas, estos modelos presentan una dificultad que conviene considerar antes de comprarlos: el transporte. En comparación con una reposera tradicional, suelen tener mayor peso y ocupar más espacio cuando se encuentran plegados.

Esto puede convertirse en un inconveniente al momento de organizar el equipaje, especialmente para quienes necesitan trasladar varios elementos hasta la orilla. Por eso, el tamaño y la facilidad de traslado son aspectos importantes al momento de elegir.

Para resolver este problema, algunas marcas empezaron a incorporar mecanismos de plegado compacto y cintas de transporte similares a las de una mochila para así llevarlos desde el vehículo hasta la playa no sea una tarea complicada.