Investigan a una jueza de Chaco que amenazó de muerte a un albañil: "Te encajo un tiro"

Se dieron a conocer una serie de audios en donde se la escucha a la jueza Laura Verónica Buyatti amenazar a un trabajador que le pedía que le pagara el dinero correspondiente por su trabajo.

La titular del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia 1 de Villa Ángela en Chaco, Laura Buyatti, quedó envuelta en un escándalo luego de que se viralizara una conversación que mantuvo con un albañil identificado como Marcelo Acosta que al parecer, realizó una obra en su casa y estaba exigiendo que le paguen por sus servicios. En el audio se escucha cómo la jueza amenaza de muerte al hombre diciéndole que le iba a "tirar un tiro en la cabeza", que "son negros de mierda que arruinan el país" y afirmaba que ella "tenía el poder".

"Vos venís a encadenarte a mi casa, yo salgo con un revólver y te encajo un tiro en la cabeza. Yo lo conozco al sistema papi, yo tengo todos los poderes, yo manejo el poder, ¿sabes papi? Vos venís a violar mi domicilio particular, yo soy Laura Buyatti", expresa la jueza en uno de los tantos fragmentos de la conversación que se filtró en las últimas horas.

En los audios se la escucha a la jueza Laura Buyatti notablemente enojada-según se entiende-porque Acosta habría mencionado su nombre en un medio público. "No me faltés el respeto. Nombraste mi nombre en un medio público, a una jueza", sostuvo la magistrada y le advirtió que "si la seguía molestando iba a pasar toda la feria en cana".

Una vez que se dio a conocer esta conversación, el Equipo Fiscal conformado por el doctor Sergio Ramón Ríos y la doctora Gisela Mariana Oñuk presentaron el requerimiento de investigación contra la jueza. Los fiscales creen que podría tratarse de los delitos de amenazas agravadas (artículo 149 bis segundo párrafo) y abuso de poder (artículo 248) en concurso ideal.

Escándalo en Chaco: la conversación que deja en evidencia a la jueza Laura Buyatti

Buyatti: Che, tapecito, fijate todo eso qué mierda es. Papelito picado, ¿qué es? Son todas pruebas.

Acosta: Esos son los trabajos que él nos venía pagando y nos venía quedando la colita.

Buyatti: Ajá, la colita, la colita te voy a … A bueno.

Acosta: No me amenace porque yo no le hago nada doña.

Buyatti: Ahora como me nombraste en un medio público…

Acosta: Pero yo a favor de usted, porque su esposo dijo que yo le iba a ir a quemar su casa y nada que ver…

Buyatti: No es mi esposo, ya te dije. ¿O querés que te haga la diferencia porque sos burro, papi?

Acosta: Pero dijo que era su esposo.

Buyatti: No puedo discutir con un burro. Yo soy una jueza, así que conmigo atenete a las consecuencias. Vos me nombraste, atenete a las consecuencias.

Acosta: Pero yo no le hice nada.

Buyatti: ¿No me hiciste nada? Me nombraste, papito. Anoche me vinieron a molestar a las diez de la noche los canas porque vos te ibas a venir a encadenar. Te venís y te encajo un tiro en el medio de la frente, ¿escuchaste?

Acosta: ¿Cómo me va a pegar un tiro si yo no le falto el respeto?

Buyatti: ¿Escuchaste? No me faltés el respeto. Nombraste mi nombre en un medio público, a una jueza.

Acosta: Nosotros solamente queremos nuestra platita, miseria nomás.

Buyatti: Bueno, andá a laburar, papi. Planero de mierda. ¡Planeros!

Acosta: Doña, vio que yo no le miento…

Buyatti: Vos me seguís mandando estos audios, son cuatros negros de mierda, vos me seguís mandando estos audios y los agarro como prueba. Tengo todo firmado. Vos me seguís molestando, te mando a la cana. Te mando del forro del culo, ¿escuchaste? En la movilización social que te vi nombraste mi nombre… que eran cinco negros de mierda que arruinan el país: cinco.

Acosta: Pero nosotros coordinamos con la policía para ir, fuimos a lo que nos debían nomás…

Buyatti: ¿Escuchaste? Vos seguís mandando esos audios, es peor para vos porque es prueba para mí.

Acosta: Pero usted me amenazó, doña…

Buyatti: Te mando la cana, te mando la cana.

Acosta: Yo quiero que su marido me pague, nada más.

Buyatti: ¡No es mi esposo! Se te pagó… Enseguida te va a caer la cana. Vos me seguís molestando, y te juro que te hago pasar toda la feria en cana.

Acosta: Pero por qué, doña. Yo estoy pidiendo mi plata, nada más.

Buyatti: ¿Escuchaste? ¿Vos sos poronga? Yo soy diez veces más poronga y encima soy mujer. Soy mujer, papito. Estamos en la era de la mujer. Ayer a las diez de la noche me cayó la policía diciéndome que vos te ibas a venir a encadenar a mi casa. Vos te venís a encadenarme a mi casa yo salgo con un revólver y te encajo un tiro en la cabeza. ¿Sabés qué? Yo lo conozco al sistema, papi. Yo tengo todos los poderes. Yo manejo el poder. Vos venís a violar mi domicilio particular. Soy Laura Buyatti. Yo y mi hija, somos dos mujeres que vivimos solas. ¿Escuchaste? Me seguís molestando y te mando la cana.

Acosta: Si, no le molesto más doña.