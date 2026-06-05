Cerveza artesanal y arquitectura europea en las sierras que cautiva a los jubilados

Ubicada en el Valle de Calamuchita, a unos 90 kilómetros de la ciudad de Córdoba, Villa General Belgrano se consolidó como uno de los destinos turísticos más reconocidos del país. Su combinación de paisajes serranos y una destacada producción de cerveza artesanal la convierten en una opción especialmente elegida por jubilados que buscan tranquilidad y actividades al aire libre.

Con una historia marcada por la llegada de inmigrantes alemanes, suizos y austríacos durante la primera mitad del siglo XX, esa influencia todavía se refleja en sus construcciones de madera y piedra, techos a dos aguas, cartelería tallada y espacios públicos decorados con flores durante gran parte del año.

Recorrer el centro de General Belgrano permite apreciar una arquitectura de inspiración bávara que distingue al pueblo de otros destinos serranos argentinos. Además, cuenta con paseos como el Paseo de los Arroyos, el Cerro de la Virgen y diversos circuitos históricos que pueden realizarse a pie y sin grandes exigencias físicas.

¿Cómo es Villa General Belgrano, la capital argentina de la cerveza artesanal?

La cerveza artesanal es uno de los principales símbolos de Villa General Belgrano. La localidad alberga numerosas fábricas y cervecerías que elaboran variedades inspiradas en recetas europeas y utilizan agua proveniente de las sierras cordobesas.

Durante todo el año se pueden realizar recorridos por establecimientos productores, degustaciones y visitas guiadas para conocer el proceso de elaboración. Además, la localidad es sede permanente de la tradicional Fiesta Nacional de la Cerveza, conocida popularmente como Oktoberfest, uno de los eventos más convocantes del calendario turístico argentino.

La oferta gastronómica se completa con chocolaterías, casas de té, repostería centroeuropea y restaurantes que mantienen vivas las costumbres heredadas de los inmigrantes.

¿Cómo llegar a Villa General Belgrano desde la ciudad de Córdoba?

Villa General Belgrano se encuentra a unos 90 kilómetros de la ciudad de Córdoba y el recorrido en auto demanda entre 1 hora y 15 minutos y 1 hora y 40 minutos, según el tránsito. La ruta más utilizada es la Ruta Provincial 5, pasando por localidades como Alta Gracia y bordeando el Dique Los Molinos. También existen servicios regulares de ómnibus que parten desde la Terminal de Córdoba y conectan directamente con el principal destino turístico del Valle de Calamuchita.