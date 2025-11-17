EN VIVO
Cecilia Strzyzowski

El después del juicio a los Sena: entregarán las cenizas de Cecilia Strzyzowski a su madre y el certificado de defunción dirá "femicidio"

Luego de que un jurado popular encontrara culpables a seis de los siete imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el Procurador General de la Justicia de Chaco, Jorge Canteros, confirmó que las cenizas de la joven asesinada serán entregadas a su madre.

17 de noviembre, 2025 | 15.19

Luego de que el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski llegara a su fin, tras un veredicto en el que el jurado popular del proceso encontró culpables a seis de los siete imputados por el femicidio cometido en el año 2023, el Procurador General de la Justicia de Chaco, Jorge Canteros, brindó declaraciones a los medios y confirmó que la joven tendrá certificado de defunción y sus cenizas serán entregadas a su madre.

A más de dos años del crimen de Cecilia, quien fue vista por última vez entrando a la casa de su pareja César Sena y sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña, sus cenizas halladas en el Río Tragadero, las cuales fueron claves para determinar la culpabilidad de los imputados, finalmente serán entregadas a su madre, Gloria Romero.

En una conferencia de prensa brindada por el Procurador General de la Justicia de Chaco, Jorge Canteros, junto a sus colegas y el equipo fiscal, el funcionario público expresó: "Creo que Cecilia ya descansa en paz, hoy va a tener ya su acta de defunción".

De la misma manera, Canteros señaló que le solicitará a la jueza Dolly Fernández que la inscripción del fallecimiento tenga por causa de muerte "femicidio". "Es un reconocimiento a Gloria Romero y la tía de Cecilia, que sufrieron esta pérdida irreparable", agregó el procurador.

La condena a los Sena y a sus ayudantes

Luego de once días de juicio, en los cuales se pudo escuchar las voces de distintos especialistas, peritos forenses, allegados a la víctima, y a los propios acusados, este sábado al mediodía, el jurado popular a cargo del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski encontró culpable a César Sena del delito de homicidio agravado por el vínculo y violencia de género, al mismo tiempo, los padres de César, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron declarados culpables como partícipes primarios del mismo delito.

Por su parte, Gustavo Obregón y Fabiana González fueron hallados responsables del encubrimiento agravado del delito. Por último, Gustavo Melgarejo fue declarado culpable del delito de encubrimiento leve y Griselda Reynoso, esposa de Melgarejo a quien se imputaba también por encubrimiento, fue sobreseída.

Ya habiendo finalizado el juicio, resta que se lleve a cabo la audiencia de cesura, en la misma se conocerán los montos de las penas para los culpables. Esta se llevaría a cabo el próximo miércoles 26 de noviembre a partir de las 9 de la mañana.

