El después del juicio a los Sena: entregarán las cenizas de Cecilia Strzyzowski a su madre y el certificado de defunción dirá "femicidio"

Luego de que el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski llegara a su fin, tras un veredicto en el que el jurado popular del proceso encontró culpables a seis de los siete imputados por el femicidio cometido en el año 2023, el Procurador General de la Justicia de Chaco, Jorge Canteros, brindó declaraciones a los medios y confirmó que la joven tendrá certificado de defunción y sus cenizas serán entregadas a su madre.

A más de dos años del crimen de Cecilia, quien fue vista por última vez entrando a la casa de su pareja César Sena y sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña, sus cenizas halladas en el Río Tragadero, las cuales fueron claves para determinar la culpabilidad de los imputados, finalmente serán entregadas a su madre, Gloria Romero.

En una conferencia de prensa brindada por el Procurador General de la Justicia de Chaco, Jorge Canteros, junto a sus colegas y el equipo fiscal, el funcionario público expresó: "Creo que Cecilia ya descansa en paz, hoy va a tener ya su acta de defunción".

De la misma manera, Canteros señaló que le solicitará a la jueza Dolly Fernández que la inscripción del fallecimiento tenga por causa de muerte "femicidio". "Es un reconocimiento a Gloria Romero y la tía de Cecilia, que sufrieron esta pérdida irreparable", agregó el procurador.

La condena a los Sena y a sus ayudantes

Luego de once días de juicio, en los cuales se pudo escuchar las voces de distintos especialistas, peritos forenses, allegados a la víctima, y a los propios acusados, este sábado al mediodía, el jurado popular a cargo del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski encontró culpable a César Sena del delito de homicidio agravado por el vínculo y violencia de género, al mismo tiempo, los padres de César, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron declarados culpables como partícipes primarios del mismo delito.

Por su parte, Gustavo Obregón y Fabiana González fueron hallados responsables del encubrimiento agravado del delito. Por último, Gustavo Melgarejo fue declarado culpable del delito de encubrimiento leve y Griselda Reynoso, esposa de Melgarejo a quien se imputaba también por encubrimiento, fue sobreseída.

Ya habiendo finalizado el juicio, resta que se lleve a cabo la audiencia de cesura, en la misma se conocerán los montos de las penas para los culpables. Esta se llevaría a cabo el próximo miércoles 26 de noviembre a partir de las 9 de la mañana.