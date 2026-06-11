A principios de mayo, la jueza María Rolmida Servini procesó a tres de los líderes de la secta de Villa Crespo conocida como la Escuela Argentina de Yoga (EYBA). María Beatriz Bugari, Mariano Krawczyk y Marcelo Guerra Perkowicz, hijo por adopción de Juan Perkowicz, líder del culto, fueron imputados por la magistrada de los delitos de "trata de personas y lavado de dinero". Sin embargo, esta tarde, la Sala II de la Cámara Federal, a cargo de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico, decidió revocar el procesamiento de los sospechosos dictando la falta de mérito.

En un fallo, los magistrados indicaron que en tan poco tiempo -10 días después de que Ariel Lijo cediera la causa- la jueza Servini "no podía entrar en contacto en profundidad con el material del expediente recolectado en años de investigación". Así, los jueces afirmaron que Servini "siguió un criterio probatorio propio recreando consideraciones de un magistrado que fue recusado".

Por otra parte, según informó Infobae, los jueces Irurzun y Boico sostuvieron su decisión de revocar el procesamiento de Bugari, Perkowickz y Krawczyk debido a que los roles de los sospechosos "carecen de fuerza incriminante si no se encuentran acompañados de la individualización con aquellas funciones que fueron desarrolladas en un contexto ilícito".

Farah fue en un mismo sentido y se refirió a las pruebas incriminatorias contra los procesados. Para el magistrado, "la prueba punitiva no estaba respaldada por los elementos que apoyaron su existencia".

La decisión de los jueces de la Sala II avaló el pedido de la defensa de los sospechosos en la causa. Alfredo Oliván y Martín Calvet Salas celebraron el fallo y manifestaron que "se deben analizar las evidencias concretas y avanzar en consecuencia".

Qué había pedido la jueza Servini contra los acusados de la secta de Vlla Crespo

En un fallo de más de 490 páginas, la jueza Servini había procesado a los sospechosos de liderar la secta en la Escuela Argentina de Yoga y había solicitado un embargo de 200 millones de pesos para Bugari y Perkowicz. En tanto, para Krawczyk, el embargo era por 400 millones de pesos.

La causa está en poder de la Justicia Federal y tiene más de 15 acusados en la mira por considerarlos partícipes de una red de prostitución de mujeres y explotación sexual. Entre las investigaciones que se realizaron, se encuentran múltiples allanamientos al lugar del hecho en donde se encontraron 5 mil videos de cine porno y sadomasoquismo.