Caso Tehuel: el padre aseguró que la Justicia se mueve porque él da "empujones"

El padre de Tehuel de la Torre volvió a hablar a casi nueve meses de la desaparición del joven trans. Apuntó contra la Justicia y la tardanza en la investigación.

Desde hace nueve meses, la familia de Tehuel de la Torre no sabe nada de él. Más allá de algunos avances en la investigación, el paradero todavía es desconocido y ahora el padre volvió a insistir sobre cómo sigue la causa judicial. "La Justicia se mueve porque yo le doy empujones, molesto. Nunca me llamó nadie", aseguró.

Andrés de la Torre reconoció que siempre se "lo buscó muerto y nunca vivo". En este punto también añadió que la "investigación no avanza, no tiene indicio, no saben por donde buscar. Solo cambió la carátula, ahora es homicidio por odio de género". En diálogo con Maldita Suerte en El Destape Radio, el padre añadió que "no se siente atendido por el reclamo".

Justamente sobre los contactos que tuvo con los diversos ministros y funcionarios, el padre de Tehuel dijo: "Me han escuchado, pero nunca tuve respuesta. Lo único que hicieron es aumentar la recompensa". Por otro lado, también lanzó fuertes críticas al ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires al sostener que le pidió "10 mil reuniones a Berni y nunca accedió". Como contrapunto indicó: "La única reunión que tuve fue con Frederic". En este punto, también hizo una fuerte críticas sobre la actuación de la justicia al indicar: "la causa está quieta, no avanza y menos ahora que están todos de feria judicial. Lo único que cambio fue la carátula por “homicidio por odio de género”.

Por otro lado, con respecto a su actual situación en la lucha por encontrar a su hijo, añadió: "Estamos sin ganas, yo soy una persona grande, sin nada de batería, se te van las ganas. Uno hace lo que puede, soy humilde, no me puedo mover mucho, pero los grandes poderíos a nivel de comunicación no aparecieron mucho”. Por último, pidió "que se vuelva todo marcha atrás y empiecen de vuelta, pero los rastros desaparecen y a mí no me escucharon”.

Los dos hombres que están detenidos desde hace 8 meses en el marco de la causa por la desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo en la localidad de San Vicente y cuyo cuerpo nunca fue encontrado, se habían declarado inocentes al ser indagados por el homicidio de la víctima, luego de que la fiscal del caso considerara que hay pruebas para creer que fue asesinada.

Se trata de Oscar Alfredo Montes (46) y Luis Alberto Ramos (37), quienes quedaron formalmente acusados por el delito de "homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género” que prevé en un futuro juicio oral una pena de prisión perpetua.