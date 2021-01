Terminó la indagatoria del marido de Píparo y seguirá detenido

En la mañana de este sábado, Juan Ignacio Buzali, marido de Carolina Píparo, ingresó a la sede judicial para ser indagado luego de ser acusado de intentar matar a dos motociclistas a los que atropelló tras creer que era los delincuentes que supuestamente habían asaltado a su mujer. El acusado se encuentra detenido en la sede de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata y estuvo más de cinco horas declarando.

Por la tarde, su abogado Fernando Burlando se refirió al tema y dio las primeras palabras ante la prensa: "Tratamos de aclarar todo lo sucedido, por eso fue muy extenso. Vimos muchas veces los videos, los analizamos. Él aclaró que nunca tuvo intención de lesionar o matar a absolutamente a nadie, eso es lo más importante". Y agregó: "Más allá de hacer apreciaciones de que siempre estuvo tratando de contactarse con el personal policial para dar aviso de lo que estaba sucediendo y también explicó la fase final. Entendemos que va a seguir detenido, es lo que corresponde a nivel derecho".

Pensando en el futuro, afirmó que la carátula dispuesta es "tentativa de homicidio" y agregó que pidieron dos excarcelaciones. "No creo que la ordinaria vaya a prosperar a pesar de tener cierta esperanza con algo extraordinario", sumó. Además, el reconocido representante legal contó que estuvo temeroso, con pánico y que la situación de confusión "le genera mucha pena".

Siguiendo por la misma línea, el abogado agregó que Buzali "está acongojado y afectado por esta situación" mientras que, ante las reiteradas consultas de los medios, aseguró: "Carolina Píparo no puede ser acusada, descartado por completo. No sé qué loco dijo eso, pero no". Esto último partió de la noticia que los abogados de los dos jóvenes atropellados adelantaron que pedirán la imputación de la legisladora como "coautora", con un rol secundario, en el intento de homicidio en grado de tentativa

¿Qué dijo la fiscal del caso?

A la salida de la fiscalía, la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, quien se encargó de la indagación a Buzali, dio detalles en relación a la extensa jornada que sobrepasó las cinco horas. "El imputado presentó declaración, para ejercer su derecho de defensa. Prestó declaración a tenor de preguntas que le hizo la fiscalía. Acepta el accidente pero la posición que tiene la defensa y la fiscalía son distintas. Podrán ser evaluadas por la jueza y la cámara, en todo caso", informó ante la prensa.

Con respecto al futuro del caso, la fiscal sumó: "La prueba está completa, quedó fundada. Faltan muchos más elementos de prueba, la causa sigue investigándose y hasta que no se resuelva, se mantendrá con testimoniales y elementos de prueba". Además contó que los resultados toxicológicos ingresarán la semana próxima aunque el acusado niega estar alcoholizado. Por último, sentenció: "Por el momento, no hay acusación contra Carolina Píparo".