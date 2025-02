En medio de los rastrillajes bajo la intensa lluvia en la zona rural de Ballesteros Sud, a 200 kilómetros de Córdoba capital, un giro legal se produjo a casi 72 horas de la desaparición de Lian Gael Flores Soraide, el nene de 3 años. La abogada de la familia, Marina Romano, renunció a la defensa tras plantear una serie de cuestionamientos a la Fiscalía de Bell Ville. "Tuve mucha resistencia para lograr participar de las declaraciones", había anticipado horas antes la letrada. Según pudo confirmar El Destape, "se enojó con la fiscalía y se fue".

Asimismo desde Mitre Córdoba informaron que Romano dio un paso al costado por "diversidad de criterios". En ese marco, señalaron que luego de que los padres de Lian estuvieron declarando cerca de 10 horas el pasado lunes, les pidieron no hablar más con la prensa.

"Yo no puedo revelar lo que mi cliente me dice pero la posición de la Fiscalía es que él no haga declaraciones, que no se haga manifestaciones con relación a este hecho, entiendo que tiene que ver con salvaguardar la investigación", explicó la letrada Romero. En ese sentido, reveló que ambos padres declararon al mismo tiempo y recalcó que, en varias ocasiones, les reiteraron que ellos eran testigos en la causa y “no necesitaban abogados”.

Tras esto, la abogada consideró que hubo un “antes y un después” de la única entrevista que ella brindó a un medio, en referencia a sus declaraciones a A24 donde planteó algunas quejas.

En tanto, reiteró que el padre de Lian entiende que "alguien se lo llevó". Este martes, su papá Elías Flores advirtió: “Estoy muy preocupado, pienso que alguien lo tiene, me duele mucho”, expresó entre lágrimas. “Nunca me había pasado esto, cuatro años que vivo ahí, todos los días hago el mismo trabajo, el mismo horario, esta vez no sé qué pasó que de una desapareció”, advirtió en diálogo con Telenoche.

Respecto de problemas por deudas u otro motivo, Elías señaló: “Cara a cara nadie me dijo nada, nadie me dijo ‘te voy a hacer esto’ o ‘tenés esto’, nada que me hayan amenazado. Pienso que había una chata que había entrado al lugar ese y yo lo conozco bien a mi hijo, no puede irse más de 200 o 100 metros con semejante calor”.

El menor fue visto por última vez el sábado 22 de febrero alrededor de las 15, cuando estaba jugando en el patio de su casa, durante una jornada de calor extremo. El equipo de investigadores encabezado por el Fiscal General de Córdoba, Juan Manuel Delgado, confirmó que no hubo resultados en los rastrillajes alrededor de la casa y tras ampliar la zona de búsqueda, analiza el testimonio de personas cercanas.

Raúl, un vecino de la familia del pequeño desaparecido, habló con medios de comunicación y describió que el sábado por la tarde, "mientras almorzaba", vio una camioneta que tenía los vidrios polarizados. "Entró, iba despacito, pero de repente dio media vuelta y se fue", contó en diálogo con TN. Además, los efectivos incautaron tres camionetas, una de ellas una Volkswagen Amarok y al menos, 10 teléfonos celulares, que comenzaron a ser peritados.

Caso Lian: bajo la intensa lluvia, sigue la búsqueda en Córdoba

Esta mañana, los rastrillajes continúan bajo la intensa lluvia en la zona, un área rural cuyas condiciones dificultan la búsqueda. Dada la estatura del niño -90 centímetros-, la altura de los cultivos de soja y maíz y la cantidad de pozos y zanjas en el campo hacen aún más complejo el trabajo de los investigadores.

Si bien durante algunos minutos se suspendió el arduo trabajo en Ballesteros Sud, la Policía de la provincia de Córdoba informó que “se continúa con la intensa búsqueda de Lian” a pesar del clima. “Es en un trabajo coordinado que cuenta con el despliegue de más de 340 efectivos y recursos tecnológicos”, señala el escrito en redes sociales. Hasta el momento, no hay "resultados positivos" en la búsqueda.

De esta manera, efectivos de diversas fuerzas de seguridad, bomberos y su brigada canina, así como 30 hombres y mujeres de la Policía Federal con la División Unidad Operativa Federal Córdoba, el área de Investigaciones Especiales de la Provincia y las DUOF de Bell Ville, General Deheza y Villa María, así como personal del Ejército Argentino, forman parte del extenso operativo. Por su parte, la PFA aportó y operó un drone con cámaras infrarrojas que fue empleado este martes por la noche.

En las últimas horas del domingo, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas anunciaron que se activó el Alerta Sofía para dar con el paradero de Lian y los jueces dictaron el secreto de sumario en la causa.

La presidenta de Missing Children Argentina, Ana Rosa Llobet, detalló que la organización tiene la denuncia de 124 chicos desaparecidos, 84 menores y 40 que se perdieron siendo menores y llegaron a ser mayores de edad.

Según explicó, Córdoba no es una zona con alta incidencia de desapariciones infantiles en comparación con otras provincias pero sobre este caso, deseó que Lian "haya sido protegido por alguien y no se haya dado cuenta de que lo están buscando”. Si bien afirmó que "hay más de un 95% de las denuncias que fueron resueltas”, advirtió que en el país hace falta "mejorar muchos protocolos de búsqueda".