Cronología de la desaparición de Lian Flores: cómo fueron los minutos previos y cómo sigue la búsqueda

Sigue la desesperada búsqueda de Lian Fael Flores Soraire, un nene de tres años que desapareció en la localidad cordobesa de Ballesteros Sud, a 182 km de la capital de la provincia. El niño fue visto por última vez el pasado sábado 22 de febrero a las 15, cuando estaba jugando en el patio de su casa. A raíz del hecho, las autoridades declararon el Alerta Sofía para intentar encontrarlo.

Según informaron desde el Ministerio Publico Fiscal (MPF), el menor integra una comunidad de varias familias de origen boliviano. Su familia vive en un cortadero de ladrillos, donde existen hornos y pozos dispersos por todo el área, de los cuales se extrae tierra, que se convierten en una dificultad para las autoridades, así como los altos pastizales. Ante esta situación, más de 190 policías de diferentes áreas, como Departamental Unión, Patrulla Área, Rural y DUAR, fueron desplegados en el operativo.

Lian tiene cabello corto y negro, y mide aproximadamente 90 centímetros. Al momento de su desaparición, el pequeño vestía un pantalón corto azul, tenía el torso desnudo y no llevaba calzado. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, informó que la familia declaró haberlo visto por última vez cuando sus integrantes se fueron a dormir la siesta.

En cuanto a la zona, Quinteros remarcó que es un área compleja para buscar. “Tiene zonas complejas para buscar, como hornos y pozos de los que se saca tierra. No vamos a descansar hasta encontrarlo”. Los trabajos se extienden en un perímetro de entre 1.500 y 2.000 metros desde la casa del menor ubicada en el departamento de Unión.

Este lunes, un hombre contó que, ese mismo sábado, vio una camioneta inusual ingresar a la zona donde desapareció Lian. Según el hombre, se trataba de una camioneta blanca, nueva, con vidrios polarizados. Tras la declaración del vecino al móvil de A24, la Policía provincial allanó el domicilio de un hombre mayor de edad. El operativo, llevado adelante por personal de la Unidad Regional Departamental Unión de la Policía de Córdoba, se desarrolló en una casa ubicada sobre la ruta nacional N° 9, a la altura del kilómetro 502. En ese lugar, los efectivos incautaron tres camionetas, una de ellas una Volkswagen Amarok, y teléfonos celulares, que durante el día de hoy comenzarán a ser peritados.

Por su parte, el fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, confirmó el secuestro de los vehículos y de 10 celulares. En ese marco, aseguró que "se ha buscado dentro y fuera del predio", que presenta 18 hectáreas, pero señaló que "no hay una hipótesis firme''. Además, confirmó que "toda la familia" del nene declarará este lunes y señaló que, por el momento, "no hay detenidos".

La investigación se mantiene bajo secreto de sumario para no entorpecer las tareas de búsqueda y las pesquisas en curso. La fiscal a cargo del caso, Isabel Reyna, afirmó: “Nosotros no descartamos ninguna hipótesis. La principal, la que más se ve que se está trabajando es que habría salido caminando pero no se descartan otras hipótesis”.

Cronología de la desaparición de Lian en Córdoba

Sábado 22 de febrero

15.00 - 17.00. Se estima que Lian desapareció en este lapso de tiempo. Mientras los padres dormían la siesta, Liam jugaba con sus hermanos cerca de un tractor. Los hermanos no notaron su ausencia hasta que fueron llamados a tomar el té.

Se estima que Lian desapareció en este lapso de tiempo. Mientras los padres dormían la siesta, Liam jugaba con sus hermanos cerca de un tractor. Los hermanos no notaron su ausencia hasta que fueron llamados a tomar el té. 19:40. La familia denuncia la desaparición a la comisaría a través del 101.

La familia denuncia la desaparición a la comisaría a través del 101. 20:15. Un móvil de la patrulla rural se presenta en la comisaría.

Un móvil de la patrulla rural se presenta en la comisaría. 21:00. Se inician los trabajos de búsqueda con el Duar y bomberos de Bell Ville. La Policía Científica comienza a tomar rastros.

Domingo 23 de febrero

Madrugada . Rastrillajes aéreos y terrestres en un radio de 1.000-1.200 metros.

. Rastrillajes aéreos y terrestres en un radio de 1.000-1.200 metros. Mañana y tarde . Trabajos con drones y el helicóptero de la Policía de Córdoba. Más de 200 personas participan en la búsqueda, incluyendo personal del Duar, Patrulla Rural, agentes policiales, y 20 gendarmes.

. Trabajos con drones y el helicóptero de la Policía de Córdoba. Más de 200 personas participan en la búsqueda, incluyendo personal del Duar, Patrulla Rural, agentes policiales, y 20 gendarmes. 18.00. Llega personal de la Policía Federal y se declara el Alerta Sofía. Este programa permite la difusión rápida de información sobre niños, niñas y adolescentes desaparecidos para movilizar a la sociedad en su búsqueda.

Lunes 24 de febrero