El abogado Baggini habló de la causa que investiga la desaparición de Lian.

"El papá es el principal sospechoso", señaló el nuevo abogado de la familia de Lian Gael Flores Soraide, el nene de tres años desaparecido en Córdoba que mantiene en vilo a Ballesteros Sud, recordando el caso de Loan Danilo Peña -aún sin conocer su paradero en la localidad correntina de 9 de Julio-. Tras la renuncia de la abogada Marina Romano, por "diversidad de criterios" con la Fiscalía, Darío Baggini asumió la representación y confirmó que, a pesar de sus dichos, el padre Elías Flores no estaría imputado hasta el momento.

En diálogo con la prensa, luego de arribar al lugar, el letrado señaló que cree que Elías es uno de los principales apuntados por las autoridades ya que "al tener un interrogatorio de 8 horas en el día de ayer, lo convierte en el principal sospechoso como ocurre en todos los hechos donde hay un niño desaparecido" y ante la sorpresiva declaración, aclaró: "Lo primero que se investiga es núcleo familiar, independientemente de las líneas investigativas de la fiscalía".

Por otro lado, el abogado Baggini aseguró que la fiscalía que interviene "tiene varias líneas investigativas" y entre ellas, aparece la familia. "Lo que hablamos con él recién son cuestiones que él ya ha declarado ante la fiscalía. Imagínense que la mujer de Elías directamente habla quechua, debemos entender que hablan muy poquito español. Viven en forma muy precaria y lo que nos han contado, no abona las teorías que se están manejando", añadió.

Asimismo, el abogado se mostró sorprendido por la cantidad de horas que Elías Flores se encontró declarando ante el fiscal, el pasado lunes, "pero no es para enojarse con la fiscalía, ellos hacen su trabajo" remarcando que investigar a la familia "es lo más sano" que pueden hacer ante la desaparición de un menor. "Se investiga el núcleo familiar como seguramente se esté investigando otra línea investigativa, entre ello, que eventualmente se lo pueden haber llevado", marcó.

Cabe señalar que, si bien en las próximas horas asumirá la representación de la familia, hay secreto de sumario en la causa y sus protagonistas no pueden dar detalles. "El lunes o martes le preguntan cómo estaba vestido su hijo el sábado, no tiene por qué saberlo... Salvo que estuviese vestido de rosa jugando arriba de una pila de ladrillos. Si a mí me preguntan cómo estaba vestido mi hijo el sábado, no lo sé. Cuando ocurre un hecho, volver marcha atrás y preguntarle a una persona cómo estaba vestido es diabólico", sumó Baggini.

Sobre el cierre, el abogado remarcó que si la fiscalía vuelve a citar al padre de Lian no habrá ningún inconveniente para que pueda presentarse y testificar. "Creen que se lo llevaron, literalmente. Creen que se lo llevaron", sentenció.