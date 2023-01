La búsqueda que hizo en Google uno de los rugbiers después de matar a Fernando

Lo detalló la pericia realizada a los celulares de los acusados por el crimen del joven en Villa Gesell. La frase fue googleada una hora y media después de la golpiza mortal.

La pericia realizada a uno de los celulares de los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa reveló que, al menos una hora y media después de la golpiza mortal, se buscó la frase "Villa Gesell pelea". La información fue confirmada durante la séptima jornada de audiencias del juicio por el asesinato de joven estudiante de Derecho.

Las búsquedas, según las pericias, se hicieron desde el celular de Ciro Pertossi, uno de los ocho rugbiers imputados por la muerte de Fernando. La frase "Villa Gesell pelea" se googleó alrededor de siete veces entre las 6:21 y las 10:16, es decir al menos de una hora y media después del ataque mortal. Esto demostró que los imputados querían saber si había trascendido el episodio fatídico. Ciro Pertossi es el segundo imputado como coautor, después de Máximo Thomsen. Está acusado de ser "uno de los agresores directos de Fernando", en el ataque que le provocó la muerte.

Según la reconstrucción del crimen, previamente, el propio Ciro Pertossi había enviado un mensaje al grupo de WhatsApp, denominado "Los del Boca 3": "Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie". Frase que fue interpretada como un "pacto de silencio". Las revelaciones de estas consultas en Internet y de los mensajes de WhatsApp las hizo Javier Laborde, secretario del Ministerio Público Fiscal.

Laborde también expuso los mensajes que se enviaron los acusados en la madrugada del crimen. En uno de los audios enviado a las 04.55 por Lucas Pertossi confirmaba el asesinato: “Estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos. Está la policía, llamaron a la ambulancia… caducó”.

Después, Ciro Pertossi preguntó: “¿Machu (por Máximo Thomsen), dónde estás? Andá para la casa”. Luego, Laborde mostró una foto que Lucas Pertossi envió a las 5.48 desde un local de McDonald’s. A las 06.06, Ciro les advierte a los otros implicados: “Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie”. A lo que Matías Benicelli respondió: “Ya contaron”. En ese momento se habrían producido las búsquedas en Google.

Laborde también analizó los mensajes del celular de Juan Pedro Guarino, uno de los dos sobreseídos. “Esta noche fue rara, no me siento muy bien”, envió a su pareja, identificada como Doli, tras el crimen de Fernando. A las 13.26 , la joven le preguntó: “Eu, eu, ¿quiénes son los que se pelearon y mataron a uno? ¿No fueron ustedes, no? Estoy preocupada".