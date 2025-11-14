El día que Thomsen se desmayó en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

Máximo Thomsen, uno de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, se descompensó mientras el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de la ciudad de Dolores leía su sentencia en febrero de 2023. El joven fue declarado culpable de homicidio agravado.

En la tarde del 6 de febrero de 2023, minutos después de las 13.20 hs, los jueces se encontraban terminando de leer el veredicto contra los ocho acusados, quienes se encontraban de pie, cuando Thomsen comenzó a tambalearse hasta que se descompensó.

El personal de seguridad y otro de los acusados llegaron a sostenerlo antes de que se cayera. Ante el incidente, la jueza María Claudia Castro decidió llamar a un médico para asistirlo y se pausó la lectura de sentencia. Además, pidieron desalojar al público del recinto, especialmente a los medios, para que no grabaran la situación.

Cuando se retomó la lectura de la sentencia Máximo Thomsen ya no se encontraba en la sala y sus padres tampoco. El ya condenado fue trasladado en una ambulancia del tribunal una vez finalizada la jornada.

Qué condenas recibieron los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa

El juicio terminó tres años después del asesinato de Fernando Báez Sosa. El TOC N.º 1 de Dolores condenó a cinco de los acusados como coautores del homicidio agravado: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli fueron sentenciados a prisión perpetua.

Mientras que otros tres acusados fueron considerados partícipes necesarios: Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz, recibieron 15 años de prisión.